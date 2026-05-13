Подбирал 'кадры': на Херсонщине будут судить предателя, который получил 'должность' от оккупантов

На Херсонщине будут судить 56-летнего местного жителя, который во время оккупации добровольно возглавил "отдел" в незаконной администрации. На этой "должности" он подбирал кадры и проводил различные мероприятия в интересах государства-агрессора.

Об этом отметили в проекте "Хочу к своим". Судебное разбирательство состоится заочно, поскольку подозреваемый находится в розыске.

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 56-летнего местного жителя по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Во время оккупации региона он получил "должность" и проводил мероприятия в интересах оккупантов.

"Следствием установлено, что в сентябре 2022 года мужчина добровольно занял должность так называемого "начальника отдела молодежи, спорта и физической культуры ВГА Белозерской поселковой общины", – говорится в материале.

На этой псевдодолжности он занимался тем, что организовывал работу незаконного "отдела" на временно оккупированной территории, подбирал кадры и проводил спортивные и молодежные мероприятия по стандартам и в интересах государства-агрессора.

В проекте добавили, что сейчас обвиняемый находится в розыске. Судебное разбирательство по его делу будет происходить заочно.

