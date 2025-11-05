По заказу РФ поджигали объекты Укрзализныци: еще двое агентов ФСБ получили тюремные приговоры

В Черкасской области по материалам СБУ по 15 лет тюрьмы получили дезертир и его сообщник. Доказано, что они по заказу РФ занимались поджогами объектов Укрзализныци.

Отмечается, что обоих злоумышленников задержали в августе 2024 года на горячем, когда они пытались уничтожить релейный шкаф сигнальной установки. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По данным следствия, заказ врага выполнял 25-летний контрактник одной из воинских частей Черкасской области, который самовольно оставил свое подразделение и скрывался на территории региона. В это время он активно искал "легкие заработки" в Telegram-каналах, где и попал в поле зрения ФСБ.

В обмен на обещания "быстрого заработка", дезертир согласился работать на российскую спецслужбу. После агентурного инструктажа он начал подготовку к совершению диверсий на магистральных линиях железнодорожного сообщения центрального региона.

На этом этапе он привлек к подрывной деятельности своего знакомого – местного безработного. Вместе они проводили доразведку возле релейных шкафов, фотографировали их, "согласовывали" с куратором, а затем поджигали с помощью легковоспламеняющейся смеси.

Для "отчета" перед российской спецслужбой агенты снимали возгорания на телефонные камеры и отправляли видео ФСБ. Во время обысков у злоумышленников изъяты средства поджога и смартфоны с доказательствами работы на РФ.

По материалам следователей Службы безопасности суд признал обоих агентов виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины ("Диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения").

В конце октября стало известно о том, что 15 лет тюрьмы получил 39-летний рецидивист из Луцка, который по заказу российских спецслужб совершал диверсии. Он занимался поджогами в Волынской и Львовской областях.

– Также 15 лет заключения с конфискацией имущества получил военный, который самовольно оставил место службы (СЗЧ) и подался в агенты врага. Он корректировал воздушные атаки оккупантов по территории Киевской, Сумской и Винницкой областей.

– Кроме того, СБУ разоблачила агента военной разведки РФ, который выдавал себя за капеллана, чтобы шпионить в рядах Вооруженных сил Украины. По материалам следствия, "крота" приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

– Также СБУ разоблачила и задержала российского агента, который передавал оккупантам координаты украинских энергообъектов и позиций сил ПВО. Злоумышленник действовал в Криворожском районе Днепропетровской области.

– В Херсоне правоохранители задержали предателя, который помогал российским войскам корректировать удары по южным регионам Украины. Вражеским агентом оказался 26-летний медбрат городской больницы, которого завербовали в ФСБ РФ.

