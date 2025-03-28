Планировал убийства военных в Черниговской области: СБУ задержала вражеского агента ГРУ

В Черниговской области 15 лет тюрьмы получил предатель, работавший на российскую военную разведку, более известную как ГРУ. Мужчина планировал убийства украинских военнослужащих.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Злоумышленником оказался 45-летний местный безработный, которого оккупанты заметили из-за его пророссийских комментариев в Telegram-каналах.

По информации следствия, фигурант хотел ликвидировать украинских защитников на территории региона с помощью самодельных взрывных устройств (СИН) или дронов-камикадзе.

В начале сотрудничества с РФ злоумышленник совершил поджог авто ВСУ и трансформаторную подстанцию.

"После дистанционной вербовки агент поджег военный пикап и трансформаторную подстанцию Укрзализныци. Также предатель готовил воздушные удары рашистов по областному центру. Среди основных целей врага были военные госпитали и радиолокационные комплексы противовоздушной обороны ВСУ", – говорится в сообщении.

В ходе контактов с кадровым сотрудником российского ГРУ мужчина выражал готовность организовывать теракты непосредственно против украинских военных.

Однако планы оккупантов были сорваны, киберспециалисты СБУ разоблачили и задержали вражеского агента в ноябре 2024 года по месту его жительства в Чернигове.

Суд, на основании материалов следствия и оперативных данных СБУ признал фигуранта виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения);

– ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении украинских военных формирований в условиях военного положения).

Напомним, ранее СБУ сорвала еще одну попытку российских спецслужб совершить теракт в Украине. Был задержан вражеский агент, который уже совершил несколько подрывов и готовил взрыв возле территориального центра комплектования в Херсоне. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеские намерения и задержали фигуранта с поличным, когда он находился возле места запланированного теракта.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала в Одессе агентку ФСБ, готовившую ракетный удар по базе морпехов Вооруженных сил Украины. После этого она планировала бежать на территорию страны-агрессорки, а оказалась за решеткой. Ей светит пожизненное заключение.

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