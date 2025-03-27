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СБУ задержала агента ФСБ, которого россияне хотели подорвать возле ТЦК в Херсоне. Фото

Марина Лисничук
Расследование
2 минуты
1,7 т.
СБУ задержала агента ФСБ, которого россияне хотели подорвать возле ТЦК в Херсоне. Фото

Служба безопасности сорвала еще одну попытку российских спецслужб совершить теракт в Украине. Был задержан вражеский агент, который уже совершил несколько подрывов, а ныне готовил взрыв возле территориального центра комплектования в Херсоне.

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Злоумышленником оказался безработный житель Черкасс, попавший в поле зрения ФСБ через Telegram-каналы по поиску "быстрых" заработков. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что фигурант выполнил несколько вражеских "тестовых заданий" в Черкасской области, где поджег объекты "Укрзалізниця". Затем его "отправили" в Херсон, дав геолокацию схрона, из которого агент забрал готовое самодельное взрывное устройство (СВУ).

СБУ задержала агента ФСБ, которого россияне хотели подорвать возле ТЦК в Херсоне. Фото

Предатель установил на свой телефон специальную программу, посредством которой ФСБ отслеживала каждый его шаг. Российские кураторы приказали исполнителю теракта оставить сумку со взрывчаткой на входе в военное админздание: в этот момент спецслужба РФ планировала дистанционно подорвать СВУ вместе со своим агентом.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеские намерения и задержали фигуранта "на горячем", когда он находился возле места запланированного теракта.

СБУ задержала агента ФСБ, которого россияне хотели подорвать возле ТЦК в Херсоне. Фото

Задержанному сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (покушение на совершение террористического акта).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, спецслужбы РФ активно используют различные методы для вербовки исполнителей диверсий в Украине, в том числе детей и взрослых. Одним из самых распространенных способов слежения за исполнением терактов является использование мобильных телефонов для трансляции информации в реальном времени.

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