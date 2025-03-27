СБУ задержала агента ФСБ, которого россияне хотели подорвать возле ТЦК в Херсоне. Фото

Служба безопасности сорвала еще одну попытку российских спецслужб совершить теракт в Украине. Был задержан вражеский агент, который уже совершил несколько подрывов, а ныне готовил взрыв возле территориального центра комплектования в Херсоне.

Видео дня

Злоумышленником оказался безработный житель Черкасс, попавший в поле зрения ФСБ через Telegram-каналы по поиску "быстрых" заработков. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что фигурант выполнил несколько вражеских "тестовых заданий" в Черкасской области, где поджег объекты "Укрзалізниця". Затем его "отправили" в Херсон, дав геолокацию схрона, из которого агент забрал готовое самодельное взрывное устройство (СВУ).

Предатель установил на свой телефон специальную программу, посредством которой ФСБ отслеживала каждый его шаг. Российские кураторы приказали исполнителю теракта оставить сумку со взрывчаткой на входе в военное админздание: в этот момент спецслужба РФ планировала дистанционно подорвать СВУ вместе со своим агентом.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеские намерения и задержали фигуранта "на горячем", когда он находился возле места запланированного теракта.

Задержанному сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (покушение на совершение террористического акта).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, спецслужбы РФ активно используют различные методы для вербовки исполнителей диверсий в Украине, в том числе детей и взрослых. Одним из самых распространенных способов слежения за исполнением терактов является использование мобильных телефонов для трансляции информации в реальном времени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!