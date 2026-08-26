Перед окончательным приговором спела "Рідна мати моя": в России 70-летней украинке дали 15 лет колонии за донаты на ВСУ

Страна-террорист Россия приговорила украинку к огромную тюремному заключению за донаты на Вооруженные силы Украины. речь идет о 70‑летней Светлане Лой из Запорожской области.

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Женщине утвердили приговор в 15 лет колонии. Об этом сообщают российские медиа.

Подробности дела

Рассмотрение апелляции на приговор 70-летней жительнице Запорожской области проходило в закрытом режиме. Так называемый суд пустил прессу и слушателей только на оглашение решения.

Несмотря на огромное моральное давление и несправедливость женщина проявила силу духа. До того, как судья зачитал постановление, украинка начала петь "Песню про рушник".

Что предшествовало

В феврале подконтрольный России суд назначил украинке 15 лет колонии. В так называемом суде заявили, что женщина "придерживалась антироссийских взглядов", хотя в декабре 2023 года получила гражданство России.

По версии обвинения, с январь по ноябрь 2024 года пенсионерка через мобильное приложение украинского банка сделала 24 перевода в поддержку ВСУ на общую сумму 63 420 рублей.

Репрессии против мирного населения

Российские оккупанты систематически используют различные обвинения для оказания давления на мирное население, проживающее на захваченных территориях. Каждое такое дело заканчивается огромным тюремным сроком для ни в чем невинных людей.

Например, несколько недель назад оккупанты приговорили к 14 годам тюрьмы жителя села Возрождение Мелитопольского района Запорожской области. Так называемый суд обвинил мужчину в том, что он оставался приверженцем проукраинской идеологии и противником войны против Украины.

Напомним, оккупационная администрация захваченного Мариуполя объявила о планах по формированию так называемой "добровольной народной дружины". К участию в новом органе планируют привлекать местных жителей, активистов молодежных движений, а также представителей общественных и спортивных организаций.

Как сообщал OBOZ.UA, на временно оккупированных территориях Россия запустила конвейер по подготовке будущего мобилизационного резерва для своей армии из украинских детей. Юных жителей ВОТ под предлогом необходимости оздоровления и отдыха вывозят в лагеря на территории РФ, где их обучают навыкам, которые непосредственно используются на современном поле боя.

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