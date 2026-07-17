От гранат до огнеметов: в Украине раскрыли 7 каналов нелегальной продажи "трофейного" оружия. Фото

Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Государственным бюро расследований и полицией раскрыла незаконную продажу трофейного российского оружия и боеприпасов в шести украинских областях. Силовики и правоохранители раскрыли семь подпольных схем.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Все организаторы махинаций были арестованы.

Что известно

По итогам операции было изъято более тонны взрывчатки, FPV-дроны, гранатометы, автоматы Калашникова (в том числе новейшие АК-12), гранаты и разнокалиберные патроны.

Так, в Киеве удалось задержать жителя Николаевской области, который собирался продать партию трофейного оружия, незаконно вывезенного из зоны боевых действий на востоке. Оружие находилось в гараже его знакомого в Краматорске.

В Харьковской и Донецкой областях полицейские ликвидировали группировку из трёх местных торговцев, которые продавали незаконно вывезенное оружие и боеприпасы из прифронтовых районов.

Также в ходе обысков были изъяты подготовленные к сбыту сотни килограммов взрывчатки и самодельные бомбы. Кроме того, были изъяты реактивные огнеметы, гранатометные снаряды, мины и патроны.

В Донецкой области также задержали командира инженерно-саперной роты, который хотел продать два "списанных" дрона, найденные на передовой пулеметы и гранатомет АГС-17 "Пламя".

В ходе обысков в гаражном помещении, которое он арендовал для хранения вооружения, были дополнительно обнаружены взрывчатые вещества.

В Винницкой области разоблачили военного, которого уже год считали пропавшим без вести, а он сам в это время пытался организовать торговлю оружием. Правоохранители обнаружили оборудованный тайник, из которого изъяли АК-74, ручной противотанковый гранатомет, три противопехотные мины, семь гранат, пять тротиловых шашек и почти 200 граммов пластика. Там же задержали рецидивиста, который пять раз был судим за кражи и грабеж, а сейчас также пытался продавать оружие, вывезенное из зоны боевых действий.

В Сумской области разоблачили жителя Ахтырского района, который также хотел подзаработать на продаже оружия. У него изъяли пулемет Калашникова, более 20 гранат, семь гранатометных выстрелов и противопехотную мину.

В Херсоне задержали жителя города, который пытался продать автомат АКС-74У с магазином и боекомплектом. Оружие и боеприпасы он украл у российских солдат во время временной оккупации города.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении по четырем статьям УК:

ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами";

"Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами"; ч. 2 ст. 28 , ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц";

, "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц"; ч. 4 ст. 410 "Расхищение военного имущества, совершенное в условиях военного положения".

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ задержала российского агента, причастного к корректировке вражеских ударов по Славянску в Донецкой области. Известно, что предатель занимал должность инженера местной теплосети. Теперь мужчине грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ разоблачила российского "крота" в ведущей академии Минобороны. По данным следствия, доцент научного центра пытался передать врагу документацию о новейших украинских ударных беспилотниках, однако был задержан в ходе спецоперации.

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