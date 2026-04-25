Оправдывал агрессию РФ и пропагандировал 'русский мир': на Днепровщине разоблачили священника Московского патриархата. Фото

Правоохранители разоблачили священника УПЦ (МП), который распространял пророссийские нарративы на Днепропетровщине. Ему уже сообщили о подозрении, а деятельность зафиксировали во время общения с верующими и в соцсетях, запрещенных в Украине.

Информацию обнародовал Telegram-канал Офиса Генерального прокурора. Там уточнили, что подозрение объявили при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры по статье об оправдании вооруженной агрессии РФ.

В сообщении также отметили: священнослужитель "осуществлял информационную деятельность в пользу государства-агрессора".

Распространение нарративов

По данным следствия, архимандрит активно продвигал идеи так называемого "русского мира". Он делал это как во время личного общения с прихожанами, так и через социальные сети. Там он публиковал материалы, в которых поддерживал руководство России и представителей русской православной церкви.

Отдельно правоохранители обратили внимание на формулировки, которые он использовал. Временную оккупацию украинских территорий он называл "освобождением" и "возвращением домой". И, кажется, именно эти месседжи стали ключевыми доказательствами в деле.

Детали расследования

Следствие установило, что священник ранее служил в Северодонецкой епархии. Еще в 2014 году он перешел на сторону пророссийских вооруженных формирований и уехал в Россию. Впоследствии он вернулся в Украину и продолжил служение уже в одном из храмов на территории Днепропетровской области.

После начала полномасштабного вторжения мужчина поддерживал контакты с представителями российских церковных кругов, а также с людьми на временно оккупированной территории Луганской области.

Во время обыска правоохранители изъяли телефон и компьютерную технику. По их данным, именно на этих носителях хранились материалы, которые подтверждают противоправную деятельность.

