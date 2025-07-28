Обходил местность: СБУ задержала агента беларуского КГБ, который шпионил на границе Украины. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила агента беларуского КГБ, который действовал на северном пограничье Украины. Его основной задачей был сбор разведданных об оборонительных позициях и военной логистике украинских Сил обороны.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Задержание произошло на Волыни, вблизи украинско-беларуской границы.

Детали дела

По данным следствия, шпионом оказался 24-летний местный житель, безработный, который искал "легкий заработок" в Telegram-каналах. Именно там его завербовали беларуские спецслужбы.

Он согласился сотрудничать с КГБ и начал выполнять ряд задач. В частности – следил за блокпостами, укреплениями и наблюдал за военными эшелонами на железной дороге. Мужчина лично обходил местность, фотографировал оборонительные сооружения и отмечал их координаты на Google-картах.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили фигуранта, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства.

Во время обыска у предателя изъяли мобильный телефон с чатами анонимного характера, через которые шпион поддерживал связь с куратором из беларуского КГБ. Личность последнего также уже установили.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена в условиях военного положения. Агент находится под стражей и может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Благодаря слаженным действиям СБУ удалось также дополнительно обезопасить ключевые пункты базирования и логистические маршруты украинских военных.

Что предшествовало

Напомним, Суд вынес приговор российскому агенту, который готовил теракты возле ТЦК и подразделения Нацгвардии в Хмельницком. Предатель получил 15 лет заключения вместе с конфискацией имущества.

Также Служба безопасности Украины задержала еще одного агента ФСБ России, который корректировал массированные ракетно-бомбовые удары России по Харькову. Им оказался 42-летний продавец детских колясок, в его задачи входило шпионить за мобильными огневыми группами, радиолокационными и зенитно-ракетными комплексами ПВО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!