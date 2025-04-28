Незаконный 'бизнес' с миллионными доходами: в Черниговской области задержали банду наркодилеров. Фото и видео

Правоохранители Черниговщины совместно с сотрудниками СБУ провели масштабную спецоперацию, в результате которой задержали пятерых участников организованной преступной группировки, занимавшейся распространением наркотиков и психотропных веществ на территории нескольких областей Украины. Ежемесячная прибыль наркодельцов достигала более 2 миллионов гривен.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции. По данным следствия, в преступную группу входили молодые люди в возрасте от 19 до 23 лет — жители Каменец-Подольского, Черновцов и Чернигова.

Они тщательно отладили механизм продажи наркотиков через Telegram-канал, где предлагали широкий ассортимент запрещенных веществ. Доставка "товара" осуществлялась через почтовые отправления, а также путем создания "закладок" в разных городах.

Фасовка наркотиков и психотропов проводилась в арендованных квартирах, которые регулярно меняли, чтобы усложнить работу правоохранителям. Для этого использовали специальную упаковку, электронные весы и другие средства конспирации.

Ежемесячная прибыль преступников достигала более 2 миллионов гривен. В ходе обысков правоохранители изъяли около двух килограммов наркотических средств, среди которых более 1,5 кг опасных солей "Alfa PVP", электронные весы, упаковочные материалы, телефоны и банковские карты.

Двое фигурантов были задержаны в Каменце-Подольском при попытке отправить очередную партию наркотиков заказчикам. Еще трое участников группы были задержаны на территории Черновицкой области и в Чернигове. Нарушители находятся под стражей.

Всем подозреваемым объявлены подозрения по частям 1, 2, 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное производство, хранение, перевозка, пересылка и сбыт наркотических средств в больших размерах. Им грозит от 9 до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее во Львовской области правоохранители задержали местных жителей, решивших организовать масштабный бизнес по продаже кокаина. Большие партии наркотики завозили из Польши, в "схему", предварительно, причастны представители правоохранительных органов.

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