Завозили 'товар' из Польши: во Львовской области задержали местных жителей, которые хотели организовать масштабный бизнес по продаже кокаина

Сотрудники Государственного бюро расследований на Львовщине задержали трех местных жителей, которые планировали организовать масштабный бизнес по продаже кокаина. По предварительной информации, наркоторговцы осуществляли свою деятельность при содействии правоохранителей.

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Об этом сообщили в Telegram-канале ГБР 26 марта. Злоумышленники были задержаны во время передачи части партии.

По информации следствия, фигуранты завозили крупные партии кокаина из Польши в Украину. В период последних трех месяцев группа успела завезти более 1 килограмма кокаина, стоимость которого составляет 65 тыс. долларов США.

Жители Львовской области хотели в ближайшее время переправить в Украину еще три килограмма наркотиков общей стоимостью 260 тысяч долларов США. Оперативники ГБР задержали наркоторговцев при передаче части этой партии.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли кокаин, мобильные телефоны, банковские карты, автомобиль, а также около 400 блистеров таблеток с содержанием других наркотических веществ. В общей сложности изъято более одного килограмма опасного наркотика.

Напомним, работники пограничной службы Украины разоблачили масштабную схему незаконной поставки психотропных веществ из Польши в Украину. В результате спецоперации была обезврежена преступная группа, занимавшаяся импортом тетрагидроканабинола (ТГК), запрещенного на территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали злоумышленников, которые, по информации следствия, занимались сбытом наркотиков. У троих мужчин и девушки изъяли 5 кг каннабиса почти на 2 млн грн.

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