Неэффективность судов и правоохранительной системы позволяет Лагуну оставаться на свободе – СМИ

Бывший владелец обанкротившегося в 2015 году "Дельта банка" Николай Лагун, который является фигурантом ряда уголовных производств, возбужденных за хищение государственных средств и вывод их через оффшорные схемы, а также ответчиком по многочисленным искам о возмещении убытков от этих схем, нанесенных как частным компаниям, так и государственным учреждениям, до сих пор не понес ответственности из-за неэффективной работы правоохранительных органов и судебной системы. Об этом говорится в публикации издания Коротко.Про, сообщают "Украинские новости".

Издание приводит ряд примеров, когда из-за позиции и решений судов и правоохранителей Лагуну удавалось избежать реальной ответственности за нанесенный государству и вкладчикам ущерб на сумму более 50 млрд грн. Например, 10 сентября 2025 года Северный апелляционный хозяйственный суд продолжит рассмотрение дела о взыскании 22,8 млрд грн с Николая Лагуна и членов правления "Дельта банка", которые принимали решение о внедрении схем по выводу средств, которые в результате привели к банкротству финучреждения. Иск в суд еще в декабре 2021 года подал Фонд гарантирования вкладов физических лиц, который сейчас управляет остатками активов банка. За 3,5 года дело прошло весь цикл от первой инстанции до Верховного суда. А сейчас вернулось на новое рассмотрение. Соответствующие постановления в судебном реестре обнародуются на пустых страницах. Формально – из-за того, что в ходе рассмотрения могут быть разглашены материалы одного из уголовных производств, где фигурирует Лагун.

"Существует также ряд решений о возврате долгов Ощадбанку и Укрэксимбанку, этим государственным учреждениям даже удалось получить постановления о взыскании части активов Лагуна и его семьи (квартир сестры, которая также участвовала в управлении финучреждением, земельных участков под Киевом и в Крыму и т.д.), а также о выплате денежной части долгов по договорам прямого поручительства, под которую экс-банкир брал займы. Впрочем, о фактах реального возмещения во исполнение судебных решений ничего не известно", - говорится в статье.

Суды даже принимали решения о запрете выезда Лагуну за границу в качестве фактора обеспечения возврата долгов, однако впоследствии эти решения отменялись, что позволило финансисту переехать в Вену уже даже после начала полномасштабного вторжения России.

По данным Фонда гарантирования, по фактам незаконного вывода средств из "Дельта Банка" в правоохранительные органы было направлено почти 600 заявлений о совершении уголовных правонарушений, в 14 из них фигурантами выступают бывшие владельцы и руководители банка, в 219 – бывшие должностные лица банка. Кроме Фонда, потерпевшим по ряду дел проходит Национальный банк Украины, поскольку речь шла о хищении средств рефинансирования. Как отмечают журналисты, в Офисе Генпрокурора знают о судьбе лишь нескольких производств, которыми занималась Нацполиция. По одному из них (в деле о выводе из банка $76,5 млн) Лагуна даже брали под домашний арест в 2021 году (впоследствии арест сняли, благодаря этому в 2022 году он покинул Украину), а также арестовывали активы на 790 млн грн, однако об их конфискации ничего не известно. Еще в одном производстве (о присвоении 900 млн грн и уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 млн грн), которое передавали в суд с обещанием привлечь Лагуна к ответственности в апреле 2023-го, экс-владельца "Дельта Банка" объявили в международный розыск только в ноябре 2024 года. И это несмотря на то, что по крайней мере с июня 2024 года известно: Николай Лагун скрывается от правосудия в Вене, откуда периодически включается на судебные заседания по видеосвязи. Кроме Нацпола, существуют также многочисленные производства, которые ведет, например, СБУ (подозревает Лагуна в выводе $150 млн – дело о мошенничестве с аккредитивами Укрэксимбанка). Но там расследования также далеки от завершения.

Журналисты отмечают, что без осознанной позиции судебных и правоохранительных органов, а также самих истцов в лице Национального банка, государственных Ощадбанка, Укрэксимбанка и Фонда гарантирования вкладов о неготовности к решительным шагам в отношении Лагуна и его окружения – невозможно было бы затягивать дела с его участием. "Недавно, например, стало известно, что Фонд гарантирования вкладов так и не завершил отбор компании, которая могла бы разыскать и инициировать арест активов Лагуна за рубежом, например, через "замораживающий ордер" Лондонского суда, по аналогии с делом Приватбанка, где такой ордер был наложен на активы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова еще в 2017 году. Фактически такая халатность дала Лагуну огромную фору в вопросах реструктуризации и сокрытия тех активов, которые можно было бы взыскать в качестве компенсации государству за нанесенный ущерб", – говорится в материале. Также ничего неизвестно о запросах об экстрадиции Лагуна из Австрии.

"Проблема в том, что этот безразличный подход является четким сигналом для других владельцев обанкротившихся финучреждений и финансовых мошенников, которые выводили миллионы из Украины на подставные офшорные компании – о безнаказанности и возможности и в дальнейшем развивать такие схемы. При этом не имея очевидной политической "крыши" или иного иммунитета, а только используя незаконно приобретенное состояние", – резюмирует издание.