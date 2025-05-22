Не поделили дорогу: в результате столкновения на Тернопольщине перевернулся бус с 18 пассажирами. Фото

Утром 22 мая на Тернопольщине, недалеко от села Лески, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса. Бус с 18 пассажирами перевернулся возле села Лиски, в результате чего пострадали люди.

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Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Тернопольщины. ДТП произошло около 7:00 на трассе Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече.

На место происшествия выезжали следователи Збаражского отделения полиции.

По предварительной информации полиции, водитель микроавтобуса MERCEDES BENZ 308D, выезжая со второстепенной дороги на перекрестке Збараж – Хомовка, не пропустил FORD S-MAX, который двигался по главной. Это привело к столкновению, в результате которого бус перевернулся.

В салоне микроавтобуса находилось 18 пассажиров. После аварии восемь из них обратились за медицинской помощью, впрочем, в госпитализации никто не нуждался – пострадавшим оказали помощь амбулаторно.

Оба водителя, предварительно, были трезвыми, однако их направили на медицинское обследование для окончательного подтверждения состояния. Следователи полиции продолжают выяснять все обстоятельства аварии.

По данным Патрульной полиции, с 1 января по 31 марта 2025 года на подконтрольной территории Украины произошло 4 825 ДТП с погибшими или травмированными (за тот же период 2024 года – 4 528).

В результате этих аварий погибли 611 человек (за тот же период 2024 года – 595), еще 5 929 человек травмированы (за тот же период 2024 года – 5 740).

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Кучаков Бориспольского района Киевской области 60-летний водитель легковушки Kia вылетел на обочину и сбил десятилетнюю девочку. От полученных травм ребенок погиб. Мужчину задержали, решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

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