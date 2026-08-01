Во Львовской области водитель-иностранец, двигавшийся по встречной полосе, врезался в рейсовый автобус: пострадали 11 человек. Фото

Во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием легкового автомобиля, за рулем которого находился иностранец, и рейсового автобуса. В результате ДТП пострадали 11 человек.

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Об этом сообщила полиция Львовской области. Правоохранители возбудили уголовное дело и устанавливают все обстоятельства аварии.

Подробности серьезного ДТП

Авария произошла вечером 31 июля, около 19:30, на автодороге Дрогобыч – Довголука между Стебником и селом Доброгостов в Дрогобычском районе.

По предварительной информации, 37-летний иностранец, находившийся за рулем Skoda Octavia, выехал на полосу встречного движения и врезался в рейсовый автобус I-VAN, которым управлял 46-летний житель района. На момент столкновения в автобусе находились 14 пассажиров.

В результате ДТП травмы получили водитель легкового автомобиля и две его пассажирки в возрасте 12 и 15 лет. Также пострадали водитель автобуса и семь его пассажирок. Это женщины в возрасте от 22 до 59 лет.

"По данному факту следователи Дрогобычского районного отдела полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

В случае доказательства вины виновнику аварии может грозить наказание в виде значительного штрафа, исправительных работ или ограничения свободы на срок до 3 лет. Кроме того, суд может лишить его права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

В настоящее время ведётся досудебное расследование. Правоохранительные органы устанавливают все причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 17-летний водитель мотоцикла, а его младшая сестра получила травмы. Авария произошла с участием легкового автомобиля Skoda Fabia и мотоцикла Geon в одном из сел Стрыйского района.

Также OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 20 июля в городе Броды на Львовщине произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли три несовершеннолетние девушки, ещё двое подростков получили травмы, а водителя задержали после побега с места ДТП.

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