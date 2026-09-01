Наводил российские авиабомбы и "Смерчи" на Славянск: СБУ задержала российского агента. Фото

В Донецкой области Служба безопасности Украины задержаласотрудника коммунального предприятия из Славянска, который работал на российскую военную разведку. Мужчина собирал информацию о Силах обороны, отслеживая запасные командные пункты, маршруты их движения и места сосредоточения военных и техники.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. По данным ведомства, агент хранил собранную информацию в виде координат потенциальных "целей", по которым россияне готовили удары управляемыми авиабомбами и реактивной артиллерией, в частности РСЗО "Смерч".

Как россияне завербовали агента

Как выяснилось в ходе расследования, мужчина попал в поле зрения российской военной разведки из-за антиукраинских комментариев, которые он публиковал в чатах Telegram-каналов. После этого он начал выполнять задания российской стороны.

Для конспирации агент устроился разнорабочим на местное коммунальное предприятие благоустройства. Под видом рабочих поездок он продолжал собирать информацию о местах сосредоточения личного состава и техники украинских войск на Славянском направлении.

Собранные данные мужчина хранил в смартфоне как координаты потенциальных "целей". По ним россияне готовили удары управляемыми авиабомбами и реактивной артиллерией, в частности РСЗО "Смерч".

Сотрудники СБУ разоблачили мужчину, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства. Одновременно правоохранители провели мероприятия, чтобы обезопасить позиции Сил обороны в зоне вражеской разведывательной активности.

Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на российское ГРУ.

Следователи Службы безопасности сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что СБУ задержала жительницу Черкасской области, которая работала на российскую ФСБ и собирала координаты потенциальных целей для ударов по центральным регионам Украины. Женщина передавала врагу данные об энергетических и критически важных объектах, позициях ПВО, административных зданиях и местах дислокации Сил обороны.

Агентка фотографировала и снимала на телефон объекты, которые могли заинтересовать российских кураторов. Ее задержали сразу после очередной разведывательной вылазки. Во время обыска у женщины изъяли смартфон с доказательствами работы на российскую спецслужбу.

Женщине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Она находится под стражей без права освобождения под залог.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!