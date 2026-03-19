Нардепу Марченко, которая пыталась выбросить взятку через забор, присудили тюремное заключение: подробности дела

Высший Антикорпуционный суд в четверг, 19 марта, приговорил к двум годам тюрьмы народного депутата и ее помощницу, уличенных в получении 11,3 тыс. долларов США за пересечение границы. Ранее ее исключили из провластной парламентской фракции.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По информации журналиста Олега Новикова, речь идет об экс-нардепе партии "Слуга народа" Людмиле Марченко и ее помощнице, Анастасии Колесник.

Согласно вердикту, следствию удалось доказать, что парламентарий получила 11 тысяч долларов за содействие в выезде мужчин за границу системой "Шлях". им обоим назначили наказанием два года лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение трех лет.

Что предшествовало

11 июля 2023 года НАБУ и САП объявили подозрение Марченко и Колесник, которыепомогали мужчинам призывного возраста сбежать из Украины в условиях военного положения и всеобщей мобилизации. Они способствовали тому, чтобы украинцы попали в систему "Шлях".

На YouTube-канале ведомства опубликован ролик, в котором показано, как женщины оценивали свои услуги, общались с "клиентами" и даже пытались избавиться от взятки.

Пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук ранее сообщала, что в политсиле "изучают все факты и обстоятельства" этого события, и в случае наличия вины примут решение об исключении из фракции". По ее словам, во фракции только была информация, что Марченко была на восьмой неделе беременности.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что из-за фигурирования Марченко в деле НАБУ и САП, ее членство в партии было прекращено. Также по его словам, тогда готовилось ее исключение.

Как сообщал OBOZ.UA, ВАКС отпустил Марченко под залог в сумме 54 тыс. грн. Тогда следствие установило, что она с помощницей получили 11,3 тыс. долларов США от двух граждан за беспрепятственное пересечение границы.

