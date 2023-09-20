ВАКС отпустил под залог в 54 тыс. грн нардепку, пытавшуюся выбросить взятку через забор

Высший антикоррупционный суд Украины отпустил под залог в сумме 54 тыс. грн нардепа, которая помогала уклонистам бежать за границу за взятки, а затем еще пыталась выбросить неправомерную выгоду через забор.

Об этом сообщает САП. Это максимальный размер залога, предусмотренный законом для такого преступления.

"20 сентября 2023 года следователь судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному Генеральным прокурором, избрал меру пресечения действующему народному депутату, которая совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение обещала гражданам обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд а также внесение соответствующих сведений в Информационную систему "Путь", говорится в сообщении.

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В настоящее время установлены два эпизода противоправной деятельности нардепа и ее помощницы. А именно – получение 11,3 тыс. долларов США от двух граждан за беспрепятственное пересечение границы.

"Суд применил к подозреваемой меру пресечения в виде залога в размере 53,6 тыс. грн. Также на указанную подозреваемому возложены следующие процессуальные обязанности: прибывать к детективу, прокурору и суду по каждому требованию; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места проживания и работы, воздерживаться от общения со свидетелями, а также другими подозреваемыми по делу; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину", – добавили в САП.

Отметим, ведомства не раскрывают имена коррупционеров. Однако, судя по всем данным, речь идет о депутате Верховной Рады от "Слуги народа" Людмиле Марченко.

Кроме того, нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко ранее назвал это имя.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля НАБУ и САП объявили подозрение действующей нардепке и ее помощнице, которые помогали мужчинам призывного возраста сбежать из Украины в условиях военного положения и всеобщей мобилизации.

Представитель фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук ранее сообщила, что в политсиле "изучают все факты и обстоятельства этого события и в случае наличия вины примут решение об исключении из фракции".

"Сейчас ожидаем официальных сообщений от правоохранительных органов. Все, что нам известно по состоянию на этот час – это то, что Людмила Марченко находится на восьмом месяце беременности и готовится к рождению ребенка", – отметила Палийчук.

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