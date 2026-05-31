Находился в СОЧ и сопротивлялся: в Ивано-Франковске во время мер оповещения задержали мужчину

В Ивано-Франковской области полицейские задержали мужчину, который самовольно покинул место службы. Правонарушителя выявили во время проверки документов сотрудниками ТЦК и СП.

В ведомстве заявили, что во время общения мужчина отказался выполнять требования и сопротивлялся. Об этом сообщили в Полиции Ивано-Франковской области.

Что произошло

По информации полицейских, 31 мая около 12:00 в Ивано-Франковске во время совместных мероприятий с сотрудниками ТЦК и СП полицейские остановили мужчину для проверки документов. Во время общения гражданин отказался выполнять законные требования правоохранителей, не предоставил документы для установления личности и сопротивлялся сотрудникам полиции.

В ходе проведения проверки полицейские установили личность мужчины. Выяснилось, что 30-летний местный житель самовольно покинул воинскую часть.

Также в полиции утверждают, что время задержания один из присутствующих граждан препятствовал законной деятельности полицейских и пытался помешать исполнению служебных обязанностей.

При этом в полиции заявили, что "информация, распространенная в отдельных Telegram-каналах и социальных сетях о якобы задержании лица с инвалидностью, не соответствует действительности".

В итоге мужчину передали представителям Военной службы правопорядка для проведения дальнейших мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки все чаще превращаются в места несвободы граждан. При этом власть реагирует на нарушения прав человека в ТЦК только тогда, когда возникает публичный резонанс.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ужгородском районном ТЦК и СП обнаружили многочисленные нарушения. Речь идет о случаях длительного содержания людей без оснований, ненадлежащие условия пребывания и игнорирование состояния здоровья граждан.

