НАБУ и САП объявили о подозрении сотруднику СБУ: его подозревают в организации незаконного бронирования

НАБУ и САП сообщили о предъявлении подозрения сотруднику СБУ, которого следствие подозревает в организации схемы незаконного освобождения военнообязанных от мобилизации. За свои услуги участники схемы получили почти 1 миллион гривен неправомерной выгоды.

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Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины. По данным следствия, подозреваемый действовал совместно с пособником и директором предприятия, имевшего статус критически важного.

Как работала схема

По версии следствия, военнообязанных фиктивно трудоустраивали на предприятие, после чего им оформляли отсрочку от мобилизации. Фактически эти люди не выполняли никаких трудовых обязанностей, а начисленную им зарплату должны были возвращать участникам схемы.

За такие услуги организаторы получали деньги как наличными, так и в криптовалюте. Следствие зафиксировало несколько эпизодов незаконного освобождения от мобилизации.

Кроме того, сотрудника СБУ подозревают в легализации более 18,4 млн грн. По данным следствия, эти средства использовались для приобретения и оформления недвижимости, земельного участка и автомобиля, а также вносились на банковский счет.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Пособника подозревают в незаконном использовании спецсредств

Пособнику также сообщили о подозрении в незаконном приобретении и использовании специальных технических средств негласного получения информации по ч. 2 ст. 359 УК Украины.

По данным следствия, именно он причастен к установке таких средств, которые в конце 2025 года обнаружили в квартире руководительницы одного из подразделений детективов НАБУ, расследующего коррупцию в оборонной сфере.

Напомним, 11 августа 2026 года Нацполиция сообщила об активизации расследований возможных злоупотреблений при оформлении призывных документов. Правоохранители проверяют обстоятельства возможного незаконного бронирования почти 2,5 тыс. военнообязанных, а подозрения уже предъявлены 76 руководителям ТЦК разного уровня.

Как писал OBOZ.UA, в Украине планируют усилить проверки критически важных предприятий и провести аудит уже выданных бронирований. Особое внимание планировалось уделить компаниям, которые резко увеличивали штат после получения права на бронирование — власти подозревали, что часть из них может использовать систему для фиктивного бронирования.

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