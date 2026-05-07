Бронирование в Украине могут существенно изменить: количество критических предприятий хотят сократить

В Украине существует негласный курс на сокращение количества критических предприятий на 10-20%, из-за чего критерии для бронирования работников постоянно ужесточают. В то же время власть не планирует полностью отменять бронирование, но хочет ввести более жесткие проверки предприятий и аудит уже выданных броней.

Об этом рассказал нардеп Руслан Горбенко ("Слуга народа") в интервью Telegraf. По словам депутата, сейчас в Украине действует условный "негласный приказ" по сокращению количества критических предприятий.

Именно поэтому критерии для получения статуса критически важного предприятия регулярно пересматриваются и ужесточаются. Фактически это означает, что компаниям становится все сложнее получить право бронировать своих работников от мобилизации.

Власти пытаются найти баланс между двумя критически важными задачами – обеспечением армии необходимым количеством людей и сохранением экономики. Однако на практике этот баланс все чаще вызывает споры как среди предпринимателей, так и среди военных.

Горбенко подтвердил, что проверки предприятий, получивших критический статус, уже активно проводятся. По его словам, представители ТЦК приходят на предприятия вместе с работниками СБУ для проверки законности бронирования и минимизации коррупционных рисков.

Особое внимание уделяют компаниям, которые после получения возможности бронировать персонал начали резко увеличивать штат без соответствующего роста производства. Во власти подозревают, что отдельные предприятия могут использовать бронирование только как способ избежать мобилизации для своих работников.

Отдельно депутат обратил внимание на предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые сейчас имеют право на 100% бронирование персонала. Именно здесь, по словам Горбенко, могут существовать схемы так называемого "фейкового бронирования".

Он привел пример ситуации, когда предприятие ранее имело 100 работников и производило продукцию на 100 миллионов гривен, а после получения возможности массового бронирования количество персонала выросло до 200 человек, однако объемы производства почти не изменились.

В таких случаях, по мнению депутата, необходим отдельный аудит и жесткий контроль. В Верховной Раде уже фактически подтверждают, что требования к предприятиям для получения критического статуса и в дальнейшем будут повышаться. Речь идет о:

финансовых показателях;

уровне зарплат;

объемах производства;

стратегическом значении компании;

количестве реально необходимых работников.

Ожидается, что государство будет все внимательнее анализировать эффективность работы предприятий и реальную потребность в бронировании персонала. По словам Горбенко, в будущем власти могут активнее использовать цифровые технологии для контроля системы бронирования.

Речь идет, в частности, об автоматизированном анализе деятельности предприятий с помощью искусственного интеллекта. Предполагается, что цифровые системы смогут автоматически выявлять подозрительные изменения:

резкое увеличение количества работников;

несоответствие между количеством персонала и объемами производства;

аномальный рост бронирований;

фиктивное трудоустройство.

Несмотря на более жесткие проверки, в парламенте признают, что без бронирования украинская экономика может получить серьезный удар. Горбенко отметил, что именно работающие предприятия сегодня формируют бюджет, из которого финансируется сектор безопасности и обороны.

Несмотря на дискуссии вокруг изменений, количество забронированных работников в Украине продолжает увеличиваться. За последний год число людей с бронированием выросло примерно на 300 тысяч человек и уже достигло около 1,3 миллиона. Именно поэтому военные все чаще обращаются к правительству с просьбой пересмотреть систему.

Предприниматели одновременно предупреждают, что слишком жесткие изменения могут ударить по экономике. Во многих отраслях уже сейчас наблюдается острый дефицит кадров – особенно среди водителей, строителей, операторов техники, работников производства и логистики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине бронирование от мобилизации действует от шести до 12 месяцев. Такую отсрочку могут получить работники органов власти, критической инфраструктуры и предприятий, важных для экономики и обороны.

