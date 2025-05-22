"Наблюдаем устойчивую динамику": в полиции рассказали, сколько детей обратились к ним из-за попыток вербовки Россией

Правоохранители фиксируют стабильный рост количества обращений от украинских детей, которые сообщают о попытках вербовки российскими агентами в соцсетях. Незнакомцы под вымышленными аккаунтами предлагали им деньги за шпионаж, поджоги автомобилей военных, повреждение зданий органов власти и объектов инфраструктуры.

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На сегодня уже около 50 подростков обратились в Нацполицию с сообщениями о подозрительных контактах в мессенджерах и соцсетях. Об этом сообщил начальник ювенальной полиции Украины Василий Богдан в эфире телемарафона.

"Мы сейчас наблюдаем устойчивую динамику к повышению количества обращений от детей о попытках вербовки. На сегодня в органы Нацполиции по этому поводу обратились почти 50 детей, которые сообщают, что к ним через мессенджеры и соцсети обратились неизвестные лица с вымышленных аккаунтов, которые агитировали к совершению поджогов авто военных, зданий госорганов и органов местного самоуправления, объектов гражданской и критической инфраструктуры, а также сбора различной информации, за что и обещали финансовое вознаграждение", – рассказал он.

По его словам, злоумышленники пытаются втянуть детей в противоправную деятельность постепенно: сначала это могут быть незначительные задачи, например, расклейка листовок, дискредитирующих ВСУ или содержащих пропаганду РФ, или фотофиксация локаций, сбор информации о расположении объектов Сил обороны. Впоследствии несовершеннолетним предлагают устанавливать камеры видеонаблюдения, устраивать поджоги или даже готовить диверсии, повреждать имущество и тому подобное.

Сейчас по всей Украине проводится информационная кампания, направленная на повышение правовой осведомленности учащихся. В школах проходят открытые уроки, лекции и беседы, во время которых подросткам рассказывают о рисках вербовки и способах защиты.

Отдельное внимание уделяют родителям и педагогам, которым объясняют, как вовремя заметить признаки того, что ребенка пытаются втянуть в опасные действия. Их также инструктируют, как правильно реагировать в таких ситуациях и куда обращаться за помощью.

Богдан подчеркнул, что угроза реальна, и российские структуры активно работают над тем, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине изнутри. Использование детей как инструментов в гибридной войне – один из самых циничных методов, к которому прибегает РФ.

Правоохранители призвали украинские семьи быть внимательными к поведению своих детей, не игнорировать подозрительные действия и контакты в смартфонах, а в случае подозрения сразу обращаться в полицию.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Службе безопасности Украины объяснили, что людей для осуществления поджогов в Украине россияне ищут в основном в сети. Вербуют преимущественно несовершеннолетних и людей с различными зависимостями, причем часто "кидают на деньги".

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