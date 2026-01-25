На Закарпатье разоблачили депутата, который скрывал миллионы, живя в 'золотом' доме. Фото

Депутату Береговского районного совета на Закарпатье объявили подозрение из-за внесения недостоверных данных в декларации и легализации имущества, вероятно полученного преступным путем. Общая сумма скрытых активов и доходов превышает 8,3 млн гривен.

Фигурант дела официально имел мизерные доходы, однако владел "золотым" домом и пользовался элитными авто. Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура.

При подаче ежегодной декларации за 2022 год депутат умышленно не указал значительную часть имущества и финансовых поступлений. Речь идет, в частности, об автомобиле Ford Mustang, который находился в совместной собственности с женой, а также многомиллионные доходы, которые не соответствовали задекларированному уровню доходов.

Отдельное внимание следствие обратило на финансовые операции с Mercedes-Benz S-Class. В октябре 2022 года элитный автомобиль был приобретен за 3,75 млн гривен, несмотря на то, что подтвержденные доходы депутата за более чем два десятилетия предпринимательской деятельности не превышали 227 тысяч гривен. Уже через несколько дней машину перепродали, а полученные средства использовали для личных нужд – эти операции также не появились в декларации.

Действия чиновника квалифицировали по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации) и ч. 1 ст. 209 УК Украины (легализация имущества, полученного преступным путем). Досудебное расследование осуществляют следователи ГУНП в Закарпатской области под процессуальным руководством областной прокуратуры, оперативное сопровождение обеспечивает Управление стратегических расследований.

