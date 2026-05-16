На Закарпатье мужчина пытался продать младенца в Испанию за $25 тысяч: как его наказали. Фото

Бывший работник одного из интернатов в Закарпатской области пытался продать за границу 11-месячного малыша. Приговором Ужгородского горрайонного суда ему назначено максимальное наказание – 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Об этом на официальном сайте 16 мая сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора. Отметим: это не единственное правонарушение, которое совершил злоумышленник.

Что совершил экс-воспитатель

46-летний житель Закарпатья ранее занимал должность воспитателя в местном интернате. Он хотел заработать 25 тысяч долларов США, организовав нелегальный вывоз в Испанию 11-месячного мальчика (под видом усыновления иностранцами).

Ребенка согласилась отдать женщина из Житомира, которая находилась в сложных жизненных обстоятельствах. Злоумышленник обещал заплатить ей 5 тысяч долларов.

Он дважды встречался с потенциальной жертвой и во время общения фотографировал малыша, чтобы показать его потенциальным заказчикам.

Фигурант собрал необходимые документы, проинструктировал женщину о пересечении госграницы и сопровождал ее вместе с ребенком до пункта пропуска на Закарпатье.

На ПП "Малые Селменцы" при попытке пересечь госграницу с младенцем его и поймали. Это произошло в июне 2023 года.

С тех пор мужчина ожидал приговора суда под стражей. Его дело расследовалось по ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 149 УКУ.

"Речь идет о закарпатце, который в июне 2025 года осужден за присвоение более 6,3 миллиона гривен государственной помощи, назначенной семье погибшего военнослужащего. Тогда он, пользуясь доверием семьи как крестный отец погибшего, переводил средства на собственные счета, снимал наличные и тратил их на личные нужды", – добавили в ОГПУ.

Как писал OBOZ.UA, недавно в Виннице правоохранители задержали 66-летнего основателя частного христианского реабилитационного центра. По данным следствия, мужчина в течение 15 лет совершал сексуальное насилие над несовершеннолетними воспитанницами. Известно о по меньшей мере 10 пострадавших девушках, которым на тот момент было от 7 до 14 лет.

