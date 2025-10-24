На офис 'Евросолидарности' совершили рейдерскую атаку – СМИ

Офис партии "Европейская Солидарность" подвергся рейдерской атаке – под давлением власти владельцы помещения, которые имеют бизнес-интересы в России, пытаются силой выселить главную оппозиционную партию.

Видео дня

Событие зафиксировали журналисты телеканала "Прямой".

23 октября в 10 часов утра на территории столичного бизнес-центра "Лаврский", где находится главный офис "Европейской Солидарности", появилась группа людей в сопровождении полиции и съемочной группы телеканала "1+1". Среди них – частный судебный исполнитель, представители владельца бизнес-центра и несколько человек для "поддержки", которые отказались представиться.

Их цель – проникнуть и захватить часть помещений, где по договору субаренды расположена приемная народного депутата Николая Величковича, говорится в материале "Прямого".

Журналисты отмечают, что лица, которые выполняли прихоть владельца бизнес-центра, ссылаются на решение суда и отказались взять заявление нардепа о том, что здесь находится его рабочее место.

Хотя у них не было полномочий и соответствующих документов для проникновения в общественную приемную, они взломали замки и проникли в помещение.

Пустые кабинеты и рабочие места свидетельствуют, что партия "ЕС" выполнила требование суда и не занимала это помещение уже некоторое время. Однако здесь располагались субарендаторы, правами которых пренебрегли. Они игнорируют факт, что помещение использовалось и народным депутатом, и адвокатом, с соответствующей защитой адвокатской тайны.

"Здесь происходит препятствование деятельности народного депутата, у которого там находятся ответственные вещи, корреспонденция. Мы можем составить акт о препятствовании деятельности народного депутата", – заявила представительница народного депутата "Европейской Солидарности" Николая Величковича.

При этом нарушение прав субарендаторов происходило в присутствии полиции.

Как выяснилось, владелец бизнес-центра "Лаврский" не впервые использует силовиков для рейдерского захвата помещений.

Именно так, при участии "Беркута", была захвачена старая обувная фабрика, на территории которой и вырос нынешний бизнес-центр. Его владелец – скандальный застройщик Евгений Бесараб, который построил свой девелоперский бизнес на том, что был менеджером и исполнителем проектов пророссийского политика Давида Жвании.

Фамилию Бесараба, в частности, связывают со скандалом вокруг застройки Протасова Яра, против которой в свое время боролся Герой Украины Роман Ратушный.

Кроме этого, Бесараб даже после начала агрессии в 2014 году продолжал вести бизнес в России.

О том, что за атакой на оппозиционную партию стоит власть, свидетельствует также присутствие единственного допущенного телеканала "1+1", сюжет которого дальше распространяли анонимные телеграм-каналы, провластные ресурсы и блогеры.