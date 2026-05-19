На Херсонщине женщина получила 'должность' от оккупантов и поплатилась: какое решение принял суд

Жительнице Херсонщины, которая работала бухгалтером в оккупационном учреждении вынесли приговор. По данным прокуратуры, она организовывала финансирование структуры и выдавала зарплаты в рублях.

Об этом рассказывает проект "Хочу к своим". Женщине присудили девять лет тюрьмы и на десять лет запретили занимать должности в государственных и властных органах.

В Херсонской областной прокуратуре отметили, что 51-летняя женщина в сентябре 2022 года добровольно согласилась сотрудничать с оккупантами. Она заняла должность так называемого "начальника отдела – главного бухгалтера отдела планирования, экономики и финансов" в незаконно созданном "Референтном центре Инспекции сельхознадзора".

На этой должности коллаборационистка вела документацию незаконного учреждения, организовывала финансирование и контролировала расходы структуры. Также она выдавала работникам заработную плату в российских рублях.

Суд признал ее виновной в коллаборационистской деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УКУ).

