На Херсонщине мужчина агитировал за 'присоединение' к России и поплатился: как наказали участника псевдореферендума

Жителя Херсонщины приговорили к 5,5 годам лишения свободы за коллаборационную деятельность, которую он вел начиная с сентября 2022 года. Мужчина добровольно присоединился к организации незаконного референдума, который оккупационные власти проводили на территории Бериславского района.

Об этом сообщили в государственном проекте "Хочу к своим". Злоумышленник агитировал жителей к присоединению Херсонской области к России, сотрудничая с оккупационными властями.

Что известно

Доказано, что мужчина в сентябре 2022 года присоединился к проведению псевдореферендума на Херсонщине. Он вместе с другими лицами обходил дома жителей села Дудчаны с переносным ящиком для бюллетеней и списками жителей. Предатель призывал к присоединению Херсонщины к России и фиксировал тех, кто проголосовал. Также свидетели сообщили, что лиц, которые отказывались участвовать в псевдоволеизъявлении, заносили в списки и в дальнейшем угрожали заключением в подвале.

"Допрошенные в суде свидетели подтвердили участие осужденного в проведении псевдореферендума. По их показаниям, он агитировал жителей голосовать за выход Херсонской области из состава Украины и ее присоединение к Российской Федерации, а также вел учет лиц, которые проголосовали. Кроме того, разносил пророссийские печатные материалы, сотрудничал с представителями оккупационной администрации и сопровождал процесс незаконного голосования".

Какое наказание получил предатель

Прокуроры Бериславской окружной прокуратуры признали мужчину виновным в коллаборационной деятельности, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Он получил наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также он лишен права занимать любые должности в органах государственной власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на 10 лет.

До того как приговор вступит в силу, осужденный будет находиться под стражей. Сейчас идет срок на апелляционное обжалование приговора.

