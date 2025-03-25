На Черниговщине кладбище с захоронениями жертв Голодомора сровняли с землей: люди возмущены

На Черниговщине сровняли с землей часть кладбища с захоронениями жертв Голодомора. Вопиющий случай произошел в селе Ивковцы Ладанской громады Прилукского района.

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Разрушение захоронений произошло в ходе работ по благоустройству и упорядочению территории, местные жители возмущены. На ситуацию отреагировали в Музее Голодомора.

О разрушении части кладбища в Ивковцах, где похоронены жертвы Голодомора, рассказали журналисты телеканала "Прилуки".

Произошло это при выполнении работ по облагораживанию территории. По словам поселкового председателя Романа Ювченко, работы на кладбище осуществляются по решению исполнительного комитета и согласно программе благоустройства. Он также заявил, что в плане территориальной громады участок, на котором проводят грейдеровку, не считается кладбищем и работы по вырубке кустарников и разравниванию земли были проведены именно на части участка старого кладбища, не содержащего визуальных признаков каких-либо захоронений.

Местные жители в селе возмущаются, что их никто не предупреждал о проведении работ на кладбище и не советовался относительно таких планов.

Когда люди узнали о том, что произошло, сразу обратились у сельскому голове з просьбой остановить работи, так как жители села знают, что именно в этой части кладбища во времена Голодомора хоронили жертв устроенного советской властью геноцида украинского народа: захоронение умерших происходило в братских могилах, в ккждой из которых было от нескольких десятков до нескольких сотен тел. За такие захоронения отвечал отдельный специально назначенный на уровне колхоза человек.

В Музее Голодомора напомнили: согласно Национальной книге памяти, в 1932-1933 годах в Ивковцах погибли от голода по меньшей мере 162 человека. Значительная часть погибших мученической смертью – дети. Реальное количество жертв Голодомора только в этом украинском селе может быть значительно выше, ведь в Национальную книгу памяти включены только те погибшие, чьи имена удалось установить.

Большинство погибших в Ивковцах были похоронены именно на этом старом кладбище, которое взялись упорядочивать местные власти и куда селяне до сих пор приходят на могилы родных.

"Кладбище в Ивковцах является одним из более тысячи мест массового захоронения на территории Украины в геоинформационной системе "Места массового захоронения жертв Голодомора-геноцида", которая была создана сотрудниками Музея Голодомора еще в 2019 году. Национальный музей Голодомора-геноцида обратился к председателю Ладанской ТГ и председателю Прилуцкой РГА с уведомлением о ценности и важности сохранения этого места захоронения периода Голодомора, а также с просьбой максимально возобновить благоустройство мемориальной территории и маркировать ее", – говорится в официальном заявлении Музея Голодомора.

Напомним, в ноябре прошлого года министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал признать Голодомор геноцидом украинского народа все страны, которые еще этого не сделали. Это, по словам главы украинской дипломатии, является важным шагом на пути к пониманию настоящих мотивов войны, которую Россия сейчас ведет против Украины.

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