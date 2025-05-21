'Мы там как рабы жили': бывшие воспитанники детдома при Банченском монастыре рассказали о произволе УПЦ МП

Бывшие воспитанники детского дома при Банченском монастыре (Черновицкая область) рассказали о произволе, творившемся под руководством митрополита московского патриархата Михаила Жара, более известного как Лонгина. Несовершеннолетних сирот принуждали к труду, не давали воды и даже били.

Видео дня

Об этом говорится в видеорасследовании фотографа Эдгара Каланчи, сообщает "Эспрессо". Информацию о неправомерных действиях со стороны деятелей УПЦ МП проверяют правоохранители.

В двух опубликованных сериях фильма собеседники, которые представились как экс-воспитанники детдома, рассказывают о том, как их били и не позволяли получить медицинскую помощь.

"Я очень хорошо знаю, что такое 43 размер в голову прилетает и бита", – отметил мужчина, который ранее проживал в приюте.

Еще одна собеседница рассказала, что ей сломали ключицу и отказались вести в медицинское учреждение.

"В больницу вести не хотели, сказали что и так пройдет", – вспоминала девушка.

В видео бывшие воспитанники детдома отмечали, что росли в Банченском монастыре, однако сбежали при первой возможности, а митрополита Михаила Жара вспоминают, как страшный сон.

"Ты бы знал, как нас там били и заставляли работать".

"Люди должны знать правду, потому что эти Банчены можно сказать – тюрьма. Мы там как рабы жили", – говорилось в сообщениях, которые показал в видео Эдгар Каланча.

Человек, который ранее жил на территории Банченского монастыря в детском доме признался, что кроме вышеупомянутых случаев, там есть магазин, где в свободной продаже есть наркотики, и отель, где занимаются проституцией. По словам бывших воспитанников детдома, монахини давали детям деньги на алкогольные напитки и пили его с сиротами.

"А еще знал бы ты сколько алкоголя на территории монастыря изготавливают и выпивают в сауне, где проживает Михаил Жар. Даже владыка Онуфрий (глава УПЦ МП – Ред.) по четвергам приезжает в сауну, а по ночам там выгружают алкоголь", – отметил один из воспитанников детдома.

Что известно о детдоме при Банченском монастыре

Детский дом при монастыре был открыт в 2002 году. Через опекунство Михаила Жара, известного как Лонгин, прошло более 500 детей. Как утверждают местные жители, детей там воспитывают на румынском или русском языках.

Михаил Жар (Лонгин) является викарием Черновицкой епархии и был наместником Банченского монастыря УПЦ (МП). Нынешнее руководство страны он называл "проклятыми слугами сатаны", а сам в 2008 году получил звание Герой Украины.

Сейчас представителя УПЦ МП судят по подозрению в разжигании религиозной вражды. Михаилу Жару, более известному как отец Лонгин, вменяют умышленные действия, направленные на провоцирование национальной, расовой или религиозной ненависти, унижение национального достоинства и оскорбление религиозных чувств граждан. В случае доказательства вины, ему может быть запрещено занимать определенные должности или заниматься отдельными видами деятельности сроком до трех лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце апреля Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще 14 высокопоставленным представителям русской православной церкви. По данным следствия, они способствовали захвату украинских церквей на ВОТ, выполняя приказы кремлевского священного синода.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!