Митрополита УПЦ МП, разжигавшего межрелигиозную рознь, отпустили из-под домашнего ареста: все подробности дела

В Черкассах суд освободил из-под домашнего ареста руководителя Черкасской епархии УПЦ МП митрополита Феодосия, обвиняемого в разжигании межрелигиозной розни. Решение объяснили "уменьшением рисков", являвшихся основанием для избрания меры пресечения.

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Постановление относительно Феодосия (Дениса Снегирева) утвердил Сосновский районный суд Черкасс на заседании 18 марта, говорится в сообщении Facebook-страницы суда. На нынешнем заседании рассматривалось ходатайство прокурора о продлении домашнего ареста в ночное время суток.

Суд отказал в ходатайстве прокурора и применил к обвиняемому меру пресечения в виде личного обязательства.

На митрополита до 18 мая возложены обязанности прибывать по требованию в суд, сообщать об изменении места жительства, работы и номера телефона; воздерживаться от общения со свидетелем по делу.

В соответствующих органах государственной власти останется загранпаспорт и другие документы Феодосия, дающие право на выезд и въезд в Украину.

В суде заявили, что отмена ареста "мотивирована тем, что с течением времени риски, являвшиеся основанием для избрания/продолжения меры пресечения, уменьшились".

Учтено, что фигурант находился под круглосуточным домашним арестом с 12 апреля по 20 декабря 2023 года, под домашним арестом в ночное время суток с 21 декабря 2023 года по 18 марта 2025 года.

Нарушение обязанностей не допускал, не уклонялся и не скрывался от суда. В настоящее время в уголовном производстве допрошены потерпевшие и свидетели, продолжается исследование письменных доказательств, сообщил суд.

После решения ходатайства прокурора судебное заседание было отложено до 11:00 25 марта из-за отсутствия обвиняемого по поводу ухудшения его самочувствия.

В следующем судебном заседании планируется продолжить исследование письменных доказательств; Феодосий будет принимать в нем участие в режиме видеоконференции.

Напомним, Федоосию инкриминируют ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной, региональной принадлежности и других признаков), ч. ч.2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание вооруженной злости РФ).

Как сообщал OBOZ.UA, 29 ноября суд разрешил снять электронный браслет с Феодосии. В общей сложности ему было вручено пять подозрений. В октябре 2024 года Феодосий с толпой сторонников пытался штурмом взять Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах, объявивший о переходе в ПЦУ.

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