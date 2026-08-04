"Медовые ловушки": в СБУ рассказали, с помощью каких схем Россия пытается убить украинских военных

Российские спецслужбы активизировали попытки ликвидации украинских военных, используя так называемые "медовые ловушки". Злоумышленники выманивают бойцов на встречи под предлогом фейковых знакомств, после чего готовят покушения.

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С начала 2026 года СБУ уже предотвратила более 50 таких случаев. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как работают "медовые ловушки"

По данным военной контрразведки СБУ, российские спецслужбы активно используют сайты знакомств и тематические чаты в мессенджерах для установления контакта с украинскими военными. Через фейковые аккаунты агенты предлагают близкие отношения и постепенно входят в доверие.

После этого военным назначают встречи в заранее подготовленных местах, где планируют совершить покушение. Чаще всего для этого используют самодельные взрывные устройства, заложенные на этих локациях.

Отравления и покушения

Помимо взрывчатки, враг применяет ядовитые вещества, созданные на основе наркотических, психотропных и других химических соединений. В частности, в марте 2025 года в Харьковской области разоблачили агентку, которая под видом волонтерской помощи передала военному продукты и лекарства с ядом.

В другом случае российская агентка прислала украинскому защитнику бутылку с напитком, в который добавила смертельную дозу метадона. Она предлагала вместе "выпить" во время онлайн-встречи. Сотрудники СБУ вовремя перехватили посылку, а экспертиза подтвердила наличие опасных веществ.

Покушение на убийство в Запорожье

В январе 2026 года контрразведка задержала агента-киллера, который пытался убить военного в Запорожье. Согласно материалам дела, российские спецслужбы заманили защитника в промышленную зону под видом свидания.

На месте вместо женщины появился нападавший в балаклаве, который нанес военному шесть ножевых ранений в шею, грудную клетку, живот и ногу. Правоохранители оперативно задержали злоумышленника и установили личность женщины, которая с фейкового аккаунта координировала преступление.

Расследование и предупреждение

В настоящее время ведется расследование по статьям о государственной измене, умышленном убийстве и террористическом акте. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ призывает граждан, в частности военных, быть бдительными. В случае подозрительных предложений, обнаружения опасных предметов или информации о деятельности вражеских агентов необходимо немедленно сообщать в правоохранительные органы.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции предотвратили попытку теракта на одном из блокпостов в Чернигове. Завербованная Россией агентка пыталась подсунуть военным самодельное взрывное устройство. Бомбу предательница замаскировала под бургер из "McDonald's".

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