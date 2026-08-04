"Медовые ловушки": в СБУ рассказали, с помощью каких схем Россия пытается убить украинских военных
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Российские спецслужбы активизировали попытки ликвидации украинских военных, используя так называемые "медовые ловушки". Злоумышленники выманивают бойцов на встречи под предлогом фейковых знакомств, после чего готовят покушения.
С начала 2026 года СБУ уже предотвратила более 50 таких случаев. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Как работают "медовые ловушки"
По данным военной контрразведки СБУ, российские спецслужбы активно используют сайты знакомств и тематические чаты в мессенджерах для установления контакта с украинскими военными. Через фейковые аккаунты агенты предлагают близкие отношения и постепенно входят в доверие.
После этого военным назначают встречи в заранее подготовленных местах, где планируют совершить покушение. Чаще всего для этого используют самодельные взрывные устройства, заложенные на этих локациях.
Отравления и покушения
Помимо взрывчатки, враг применяет ядовитые вещества, созданные на основе наркотических, психотропных и других химических соединений. В частности, в марте 2025 года в Харьковской области разоблачили агентку, которая под видом волонтерской помощи передала военному продукты и лекарства с ядом.
В другом случае российская агентка прислала украинскому защитнику бутылку с напитком, в который добавила смертельную дозу метадона. Она предлагала вместе "выпить" во время онлайн-встречи. Сотрудники СБУ вовремя перехватили посылку, а экспертиза подтвердила наличие опасных веществ.
Покушение на убийство в Запорожье
В январе 2026 года контрразведка задержала агента-киллера, который пытался убить военного в Запорожье. Согласно материалам дела, российские спецслужбы заманили защитника в промышленную зону под видом свидания.
На месте вместо женщины появился нападавший в балаклаве, который нанес военному шесть ножевых ранений в шею, грудную клетку, живот и ногу. Правоохранители оперативно задержали злоумышленника и установили личность женщины, которая с фейкового аккаунта координировала преступление.
Расследование и предупреждение
В настоящее время ведется расследование по статьям о государственной измене, умышленном убийстве и террористическом акте. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
СБУ призывает граждан, в частности военных, быть бдительными. В случае подозрительных предложений, обнаружения опасных предметов или информации о деятельности вражеских агентов необходимо немедленно сообщать в правоохранительные органы.
Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции предотвратили попытку теракта на одном из блокпостов в Чернигове. Завербованная Россией агентка пыталась подсунуть военным самодельное взрывное устройство. Бомбу предательница замаскировала под бургер из "McDonald's".
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