Махливали с системой "Шлях": пограничники разоблачили канал незаконной переправки граждан за границу. Фото
В Чопском пограничном отряде разоблачили схему, по которой мужчин призывного возраста незаконно переправляли за пределы Украины. Канал незаконного выезда за границу осуществляли через систему "Шлях".
Операция была проведена пограничниками совместно с СБУ и Нацполицией под процессуальным руководством Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Следствие установило, что 41-летний житель Украины, управлявший частным автотранспортным предприятием, за 3000 долларов фиктивно оформлял военнообязанных на должности водителей. Это позволяло вносить их данные в систему "Шлях", что открывало возможность законного выезда за границу во время военного положения.
Организатор снабжал клиентов транспортом, в частности, микроавтобусом Ford Transit, для пересечения границы. Правоохранители задокументировали два случая передачи средств на такие "услуги".
Нарушителя задержали в городе Новояворовск Львовской области в соответствии со ст. 208 УПК РФ. Во время обыска правоохранители изъяли транспортное средство, которое использовалось для незаконной переправки.
"Предпринимателю" уже объявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 УКУ – "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области пограничники остановили легковой автомобиль Reno с винницким таксистом и четырьмя пассажирами. Все они направлялись к украинско-молдавской границе, чтобы нелегально покинуть Украину.
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