Львовские патрульные пытались отмазать пьяного таможенника, который спровоцировал ДТП, но их уволили – СМИ

Главный государственный инспектор Волынской таможни Владимир Багрий устроил пьяное ДТП во Львовской области. Патрульные, чтобы "отмазать" высокопоставленное лицо, водителем авто в документах назвали человека, которого даже не было на месте аварии – после служебного расследования двух патрульных из Сокаля уволили, а Багрий сам подал заявление об уходе с должности.

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Первым про VIP-ДТП написал журналист Тарас Середич, опубликовав в Telegram видео с места происшествия. Водитель не справился с управлением и въехал в отбойник 24 июня, то есть накануне Дня таможенника.

На записи видно, что Багрий ехал в машине один, сидел в кресле водителя и едва мог говорить из-за очевидного сильного опьянения. Рядом валялась пустая бутылка алкоголя и бумажные стаканчики. Водитель молчал, когда патрульный задавал ему простые вопросы, и только на один ответил: "Не можете говорить?" – "Могу".

Пресс-служба Волынской таможни отреагировала, заявив, что их главный государственный инспектор как раз имел "освобождение от работы из-за заверенной врачом нетрудоспособности". Ведомство обещало начать дисциплинарное производство.

Однако, как сообщил журналист Середич, ДТП оформили на Игоря Процика – якобы именно он (водитель жены Багрия) врезался в отбойник.

В пресс-службе областного ГУ Национальной полиции LVIV.MEDIA подтвердили, что после служебного расследования должностей остались двое патрульных полицейских. Оба – инспекторы сектора реагирования патрульной полиции ВнП №2 Шептицкого РВП ГУНП во Львовской области (г. Сокаль).

СМИ назвали их имена – это старший лейтенант полиции Лысый Николай Романович (1993 г.р.) и лейтенантка полиции Ильчук Кристина Михайловна (2005 г.р.).

"По факту происшествия, которое имело место 24 июня текущего года, с участием отдельных сотрудников полиции было назначено служебное расследование, по результатам которого упомянутые работники были уволены со службы в Национальной полиции Украины, а их командир – понижен в должности", – сообщила журналистам и.о. начальника отдела коммуникации полиции Львовской области Алина Подрейко.

ГБР открыло уголовное производство по факту служебного подлога (ст. 366 УК Украины).

Об этом LVIV.MEDIA сообщили в Государственном бюро расследований, уточнив, что речь идет о возможной "подделке полицейским протокола ДТП, совершенного работником таможни".

Волынская таможня тем временем заявила, что дисциплинарное производство в отношении фигуранта резонансного ДТП прекратит "в связи с увольнением должностного лица". Багрий, как утверждает пресс-служба, в день автомобильной аварии был на больничном. Почему в то время носил форму – "объяснений получить не удалось".

"В конце концов, мужчина подал заявление об увольнении, которую Волынская таможня согласовала приказом от 07 июля 2025 года", – проинформировали представители службы.

Волынская таможня утверждала, что "заинтересована в добропорядочности своих должностных лиц", и поблагодарила медийные сообщества "за огласку и сотрудничество в этом направлении".

Как писал OBOZ.UA, 28 июля на улице Центральной в городе Новоселица на Буковине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудницы полиции, которая находилась вне службы. В результате аварии один человек погиб, двое получили травмы.

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