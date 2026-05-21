Коррупция в полиции: суд взял под стражу пятерых подозреваемых по делу о крышевании сети 'порноофисов'

Суд избрал меры пресечения пятерым подозреваемым по делу о коррупционном прикрытии сети так называемых "порноофисов". Речь идет о должностных лицах полиции из нескольких областей и других фигурантах дела. Всех их взяли под стражу с возможностью внесения залога.

Решение приняли по ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора. Информацию обнародовали в официальном Telegram-канале ведомства. В сообщении отметили, что следствие проверяет причастность правоохранителей и приближенных к ним лиц к обеспечению беспрепятственной работы помещений, где незаконно создавали и распространяли порнографический контент.

Схема прикрытия

По версии следствия, участники схемы могли получать неправомерную выгоду за "крышевание" деятельности сети таких офисов. Правоохранители считают, что речь шла о системном прикрытии работы помещений, где изготавливали и распространяли контент порнографического характера.

В деле фигурируют руководители и должностные лица полиции из Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областей. Также среди подозреваемых – водитель заместителя министра внутренних дел Украины. Но следствие еще не завершено. Правоохранители заявили, что устанавливают полный круг лиц, которые могли быть причастны к этой схеме.

Суммы залогов

Суд определил различные размеры залогов для каждого из подозреваемых. Самый большой залог – 8 млн грн – назначили водителю заместителя министра внутренних дел.

Начальнику ГУНП в Ивано-Франковской области определили залог в 7 млн грн. Заместителю начальника этого же управления – 5 млн грн.

Еще 5 млн грн залога назначили первому заместителю начальника следственного управления ГУНП в Тернопольской области.

Заместителю начальника ГУНП в Житомирской области суд определил залог в размере 1 млн 164 тыс. грн.

Во время обысков в рамках производства правоохранители изъяли наличные, элитные автомобили и другое имущество. Общая сумма изъятых средств, по данным следствия, составляет 22,6 млн грн.

Досудебное расследование продолжается. В прокуратуре говорят, что проверяют все возможные связи и обстоятельства работы этой схемы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что утром 20 мая сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в управлениях Национальной полиции в ряде регионов. По результатам этих мероприятий были задержаны высокопоставленные чиновники полиции. Обыски прошли в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях.

