Коррупция в полиции: четверо подозреваемых в крышевании 'порноофисов' вышли под залог

Четверо должностных лиц региональных управлений Нацполиции вышли из-под стражи после внесения залога. Речь идет о подозреваемых по делу о вероятном "крышевании" так называемых "порноофисов", которые распространяли в интернете контент откровенного характера.

В пресс-службе Офиса генерального прокурора подтвердили Общественному информацию о выходе подозреваемых под залог. Там отметили, что фигуранты должны появляться по первому вызову следователя и прокурора, сдать загранпаспорта и носить электронные браслеты.

Среди тех, кто покинул СИЗО, – руководители и заместители областных управлений полиции Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областей. Суд также определил для них ряд процессуальных обязанностей.

"Меры пресечения продолжают действовать в соответствии с решениями суда", – сообщили в ведомстве. История уже вызвала заметный резонанс в регионах, ведь речь идет о высокопоставленных полицейских.

Суммы залогов

Второй заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области Владимир Яцюк вышел под залог в 5 миллионов гривен.

Такую же сумму суд определил для первого заместителя начальника ГУНП в Тернопольской области Андрея Ткачика.

Еще один залог, в размере 7 миллионов гривен, назначили заместителю начальника ГУНП в Ивано-Франковской области Сергею Безпалько.

А заместитель начальника ГУНП в Житомирской области Илья Гулеватый вышел после внесения 1 миллиона 164 тысяч гривен.

Под арестом пока остается бывший водитель автохозяйства государственного учреждения "Центр обслуживания подразделений Министерства внутренних дел Украины" Владимир Воробей. Для него суд определил залог в 8 миллионов гривен.

После выхода из СИЗО подозреваемые должны выполнять требования, определенные судом. В частности, они обязаны прибывать по вызову правоохранителей и не покидать место жительства без разрешения следствия или суда, если такое условие будет отдельно определено.

Также все четверо должны сдать документы для выезда за границу и носить электронные средства контроля. Но расследование по делу продолжается.

Схема и деньги

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что посредником в схеме, по данным следствия, был водитель одного из заместителей министра внутренних дел Украины. По его словам, мужчина использовал связи среди руководства Нацполиции и договаривался с чиновниками о невмешательстве в работу так называемых "порноофисов".

"За ежемесячную неправомерную выгоду руководители полиции должны были не принимать меры реагирования, не документировать правонарушения, не прекращать незаконную деятельность и заблаговременно предупреждать о возможных проверках", – написал Кравченко в Telegram.

По словам генпрокурора, ежемесячная "абонплата" для руководства регионального подразделения полиции составляла 20 тысяч долларов США. Еще 5 тысяч долларов, как утверждает следствие, получал посредник.

Кравченко также заявил, что для сокрытия схемы ее участники использовали условные обозначения, общались через мессенджеры, а детали договоренностей обсуждали во время личных встреч.

Изъятое имущество

Позже глава Офиса генпрокурора уточнил, что во время следственных действий у подозреваемых руководителей Нацполиции изъяли шесть автомобилей, пять швейцарских часов, огнестрельное и холодное оружие, мобильные телефоны, а также наличные в разных валютах.

По данным следствия, общая сумма изъятых средств превышает 22,6 миллиона гривен.

В тот же день в Национальной полиции сообщили об отстранении от исполнения служебных обязанностей должностных лиц, которые фигурируют в этом уголовном производстве.

Что предшествовало

Напомним, 20 мая правоохранители заявили о разоблачении противоправной деятельности должностных лиц региональных подразделений полиции Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областей. По версии следствия, фигуранты организовали схему получения неправомерной выгоды за "крышевание" деятельности лиц, которые создавали и распространяли контент откровенного характера на интернет-платформах.

Следователи пояснили, что за денежное вознаграждение чиновники обещали не реагировать на деятельность так называемых "порноофисов" и не привлекать причастных лиц к ответственности. Речь идет о помещении, где, по данным правоохранителей, незаконно изготавливали и распространяли через интернет видеопродукцию эротического и порнографического характера.

Тогда сообщалось, что в рамках досудебного расследования задержали и сообщили о подозрении начальнику ГУНП в Ивано-Франковской области, его заместителю, первому заместителю начальника ГУНП в Тернопольской области, заместителю начальника ГУНП в Житомирской области, а также водителю автохозяйства государственного учреждения "Центр обслуживания подразделений МВД".

По данным следствия, водитель выполнял роль посредника в схеме. 20 мая в Министерстве внутренних дел Украины сообщили о его увольнении.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что задержанные руководители территориальных подразделений полиции могли обеспечивать беспрепятственную работу сети "порноофисов" в трех областях. По его словам, правоохранители документировали деятельность этой сети в рамках уголовного производства.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 21 мая суд избрал меры пресечения пятерым подозреваемым. Всех их взяли под стражу с возможностью внесения залога. В сообщении также отметили, что следствие проверяет причастность правоохранителей и приближенных к ним лиц к обеспечению беспрепятственной работы помещений, где незаконно создавали и распространяли порнографический контент.

