Коррупция в полиции: фигурантов отстранили от исполнения служебных обязанностей

Дарья Дурова
Расследование
2 минуты
207
Должностные лица Национальной полиции из Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областей, которые фигурируют в коррупционном уголовном производстве, отстранены от исполнения служебных обязанностей. Их могут уволить – в ближайшее время будут результаты служебных расследований и необходимые кадровые решения.

Об этом в среду, 20 мая, сообщила пресс-служба Нацпола. Там заверили, что ведомство "полностью способствует следствию и заинтересовано во всестороннем, объективном и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела".

"Очищение системы от недобросовестных работников остается одним из ключевых приоритетов Национальной полиции. На любые проявления коррупции или злоупотребления служебным положением будет жесткая и принципиальная реакция независимо от должности, специального звания или заслуг", – подчеркнули правоохранители.

Что известно о вероятной коррупции в полиции

Фигурантами являются четверо работников отдельных региональных подразделений полиции, в отношении которых Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора начали досудебное расследование.

В СБУ раскрыли должности задержанных лиц. Это:

  • начальник ГУНП в Ивано-Франковской области;
  • заместитель начальника ГУНП в Ивано-Франковской области;
  • первый заместитель начальника ГУНП в Тернопольской области;
  • заместитель начальника ГУНП в Житомирской области.

Кроме полицейских, еще одним подозреваемым является водитель автохозяйства ГУ "Центр обслуживания подразделений МВД" (по версии следователей, он выполнял роль посредника-курьера).

По материалам дела, фигуранты занимались "крышеванием" деятельности моделей на интернет-платформах с откровенным контентом. За взятки чиновники гарантировали "подопечным" избежание ответственности за противоправный контент.

Фигурантам объявлены подозрения по ст. 368 УКУ (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Как писал OBOZ.UA, 20 мая генеральный прокурор Руслан Кравченко показал результаты обысков у топ-чиновников Национальной полиции, которые крышевали т.н. порностудии на западе Украины. В ходе следственных действий правоохранители нашли огромное количество налички, элитный автопарк и дорогие аксессуары, огнестрельное и холодное оружие.

