Киллер не оставил Андрею Парубию шансов на спасение, но сам серьезно прокололся. Интервью с экспертом по безопасности

Убийство во Львове Андрея Парубия вызвало большой резонанс и шок. Хладнокровный расстрел посреди людной улицы народного депутата, бывшего председателя Верховной Рады – это, конечно же, колоссальное горе для близких людей и серьезное ЧП, ставшее вызовом для правоохранительных органов. Тем не менее подозреваемый был задержан в сжатые сроки.

Как действовал киллер, почему ему не помогла маскировка, а также можно ли было предотвратить убийство – об этом OBOZ.UA поговорил с основателем информационно-аналитического интернет-проекта "Криминалист" Николаем Зборщиком, который имеет многолетний опыт работы в личной охране.

– Я знаю, что вы на протяжении многих лет следите за криминальной хроникой, в частности – за заказными убийствами. Наверняка вы смотрели видео, которое попало в сеть. Что можете сказать о действиях убийцы Андрея Парубия?

– Давайте сначала проанализируем видео.

Место преступления: тихая улица, по которой жертва, по всей видимости, регулярно следовала по одному и тому же маршруту (предварительно, в спортивный зал).

Время: 11:37 или около того. Выбор дневного времени не случаен. Он рассчитан на то, чтобы застать жертву в привычной обстановке, когда ее бдительность снижена, а внимание сосредоточено на повседневных мыслях. Днем человек психологически более расслаблен, его бдительность притуплена рутиной. Он не ожидает нападения посреди бела дня на знакомой улице.

Способ совершения убийства: внезапное нападение со спины с применением короткоствольного огнестрельного оружия. Множественные выстрелы (7-8) были нацелены на гарантированное поражение цели и минимизацию риска для самого исполнителя. Атака со спины полностью лишила жертву шанса на самозащиту или бегство, что является распространенным приемом при совершении заказных убийств.

Исполнитель: киллер использовал образ курьера службы доставки (желтый терморюкзак, шлем) и передвигался на электровелосипеде, что обеспечило ему идеальное прикрытие и возможность быстрого отхода.

– А о чем говорят множественные выстрелы? Диванные эксперты уже вовсю обсуждают "непрофессионализм" киллера.

– То, что большое количество выстрелов свидетельствует о дилетантизме - ошибочный стереотип. С точки зрения криминалистики 7-8 выстрелов говорят о следующем.

Гарантия результата: профессионал работает на 100% результат. Множественные выстрелы призваны исключить любую вероятность выживания цели, включая наличие скрытого бронежилета.

Подавление сопротивления: серия выстрелов не оставляет жертве шансов на ответные действия.

Хладнокровие и решимость: способность произвести точную серию выстрелов может свидетельствовать не о панике, а о намерении довести задачу до конца.

– Народный депутат Владимир Арьев заявил, что за полгода до убийства Парубий якобы обращался с просьбой предоставить ему государственную охрану, а ему отказали. То, что он передвигался по городу один, без телохранителей, четко просматривается на видео. По вашему мнению, могла ли охрана предотвратить трагедию?

– Информация о возможном обращении Андрея Парубия за государственной охраной является значимым фактом, который может свидетельствовать о том, что политик располагал данными о конкретных угрозах своей безопасности или, как минимум, имел для этого веские основания.

Украинское законодательство четко регламентирует перечень лиц, имеющих право на государственную охрану. К таким категориям относятся высшие должностные лица государства, а также участники уголовного судопроизводства (например, важные свидетели), чьей жизни и здоровью угрожает реальная опасность.

Исходя из норм действующего законодательства, Андрей Парубий, вероятно, не входил в перечень лиц, которым государственная охрана предоставляется по должности. Однако если обращение с его стороны действительно имело место, а в предоставлении защиты было отказано, это может указывать на возможную недооценку степени риска со стороны компетентных органов. В таком случае возникает вопрос об эффективности анализа и реагирования на потенциальные угрозы в отношении политических деятелей.

Что касается наличия личной охраны, то она не является абсолютной гарантией безопасности, а в ряде случаев создает лишь иллюзию защищенности – особенно когда речь идет о профессионально спланированных покушениях.

Этот тезис находит прямое подтверждение в статистике: более чем в 90% случаев нападений на охраняемых лиц в Украине телохранители погибали первыми или одновременно с объектом охраны.

Причина такой уязвимости кроется в фундаментальном различии между физическим сопровождением и комплексной системой превентивных мер. Стандартная схема, включающая двух-трех телохранителей, по своей сути является реактивной. Она может быть эффективна для противодействия угрозам низкого и среднего уровня – уличной преступности, хулиганским действиям или попыткам нежелательного физического контакта.

Однако когда за дело берутся спецслужбы или профессиональные киллеры, располагающие временем и ресурсами, эффективность такой группы стремится к нулю. В лучшем случае она способна лишь отсрочить нападение, но не предотвратить его.

Настоящая безопасность, в свою очередь, всегда проактивна. Она строится на масштабной и преимущественно невидимой работе: оперативной деятельности, глубоком анализе угроз, организации контрнаблюдения и детальной проработке всех аспектов жизнедеятельности охраняемого лица. Ключевая задача такой системы – не отразить атаку в момент ее совершения, а выявить и нейтрализовать угрозу еще на стадии подготовки.

Поэтому крайне важно адекватно оценивать функциональные пределы физической охраны. Противодействие угрозам высокого уровня требует совершенно иной архитектуры безопасности, основанной на системных превентивных мерах. Это сложная и дорогостоящая система, доступная лишь государственным структурам или узкому кругу лиц, обладающих необходимыми для этого финансовыми и организационными ресурсами.

– Еще один момент: в социальных сетях разгорелась дискуссия о том, мол, если бы у Парубия было личное оружие, то он "отбился" бы от киллера. Как думаете?

– Мнение многих комментаторов в социальных сетях логично, но оно разбивается о тактику профессиональных заказных нападений. Наличие пистолета в кармане вряд ли бы что-то изменило в данном конкретном случае, и вот почему.

Элемент внезапности. Такие покушения готовятся неделями, иногда месяцами, выбирая идеальный момент, когда жертва наименее готова: нападение со спины (как в случае Андреем Парубием), в автомобиле (когда внимание человека сосредоточено на остановке или парковке, и он ограничен в своих действиях в салоне машины), в подъезде дома. Времени на реакцию просто нет.

Психологическая готовность. Невозможно жить 24/7 в ожидании нападения. Даже тренированный человек не может быть постоянно сфокусирован на угрозе, а жертва до последней секунды живет обычной жизнью.

Смена тактики. Если киллеры знают, что жертва вооружена и осторожна, они просто выберут другой метод: например, заложат взрывчатку в автомобиль. Против этого пистолет бессилен.

Так что личное оружие дает больше иллюзию безопасности, чем реальный шанс против профессионально подготовленного и реализованного покушения. Акцентирую внимание – против профессионально покушения.

Тем не менее, наличие легального оружия лучше, чем его полное отсутствие. Оно предоставляет человеку потенциальный шанс – возможность повлиять на исход ситуации в свою пользу, пусть даже и минимальную. В конечном счете лучше иметь один шанс из ста, чем не иметь ни одного.

– Убийца замаскировался под курьера Glovo, а это очень удобно – учитывая, что за последние годы рынок доставки серьезно вырос и заказать те же продукты домой – обычное дело. То есть, идеальное прикрытие. Но несмотря на такую маскировку (в частности, закрытое шлемом лицо) подозреваемый в убийстве все же был задержан.

– Использование образа курьера в данном преступлении – это не случайность, а продуманный тактический выбор, который решает сразу несколько ключевых задач исполнителя. Давайте разберем его на три основных компонента.

Первое – это идеальная маскировка и социальная мимикрия. Курьер на велосипеде или скутере сегодня является абсолютно привычным элементом городского пейзажа, своего рода "белым шумом", на который никто не обращает внимания.

Это позволяет преступнику длительное время находиться вблизи объекта, вести наблюдение и выбирать момент для нападения, не вызывая при этом никаких подозрений. Ключевая цель – скрыть личность. Лицо, полностью закрытое шлемом, делает опознание свидетелями или по камерам видеонаблюдения практически невозможным, обеспечивая исполнителю высокую степень анонимности.

Второе – это средство для скрытой транспортировки оружия. Терморюкзак для доставки еды представляет собой идеальный контейнер. Даже при поверхностной и внезапной проверке органами правопорядка содержимое такого рюкзака вряд ли вызовет подозрения. Его конструкция с несколькими отделениями позволяет легко спрятать не только пистолет, но и более габаритное оружие.

И третье – это эффективное средство отхода. Электровелосипед является почти идеальным транспортом для ухода с места преступления в плотной городской застройке. Он быстрый, маневренный, практически бесшумный и, что самое главное, позволяет мгновенно скрыться в узких переулках, дворах или парковых зонах, которые недоступны для преследования на автомобиле.

Таким образом мы видим не просто маскарад, а комплексное тактическое решение, которое обеспечивает преступнику скрытность на всех этапах: во время подготовки, в момент совершения преступления и при отходе с места событий.

При этом, несмотря на все преимущества такой конспирации, задержание подозреваемого говорит о том, что любая даже самая продуманная тактика имеет уязвимости. Поскольку мы не располагаем материалами оперативно-розыскных мероприятий, точный ответ дать невозможно. Но, по сообщениям СМИ, ключевой зацепкой в деле стали три автомобиля, на которых подозреваемый якобы на протяжении года следил за жертвой.

Именно этот транспорт и оставил обширный "цифровой след". В современном городе почти невозможно передвигаться незаметно. Системы вроде "Безопасный город" фиксируют и хранят огромные массивы данных. Анализ записей с сотен камер за длительный период позволяет выстроить всю картину: не только маршруты в день преступления, но и всю подготовительную деятельность.Таким образом именно длительная подготовка, призванная обеспечить успех, создала тот массив данных, который в итоге и позволил вычислить подозреваемого в этом преступлении.

Успех часто кроется не в одной конкретной зацепке, а в результате анализа огромного массива данных: показаний десятков свидетелей, записей сотен камер, данных мобильных операторов и другой информации. Даже мелкая, незначительная на первый взгляд деталь, в совокупности с другими данными, могла дать верное направление и указать на подозреваемого.

– По информации источников OBOZ.UA в правоохранительных органах, убийца следил за Парубием якобы на протяжении года. Насколько типична такая одиночная работа и так долго?

– Вы правы, это не совсем типичная схема, но вполне возможная. Однако без понимания истинных мотивов, а также задач и сроков, которые заказчики (кураторы) ставили перед исполнителем, давать окончательную оценку преждевременно.