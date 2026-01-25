Иванофранковец шантажировал бывшую интимными фото: чем это для него завершилось

На Прикарпатье мужчина шантажировал свою бывшую девушку интимными фото. Он угрожал создать и распространить объявление с ее личными фотографиями на сайтах по предоставлению интимных услуг, требуя передать ему 40 тысяч гривен.

Суд назначил ему наказание в виде четырех лет заключения. Об этом говорится на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Шантаж бывшей через WhatsApp

По имеющейся информации, чтобы подтвердить серьезность угроз, мужчина через мессенджер WhatsApp присылал потерпевшей скриншоты с ее персональными данными и личными фотографиями.

Летом 2024 года женщина через терминал самообслуживания перечислила ему 5 тысяч гривен, однако на этом требования не прекратились. Злоумышленник продолжил шантаж и требовал еще 35 тысяч гривен, в связи с чем через несколько потерпевшая дважды перевела по 5 тысяч гривен.

В суде обвиняемый полностью признал вину, объяснив свои действия местью бывшей сожительнице, с которой длительное время находился в отношениях.

С согласия иванофранковца залог в размере 242 тысячи гривен перечислили на поддержку Вооруженных сил Украины, также он компенсировал потерпевшей нанесенный ущерб.

Прокурор настаивал на назначении наказания в виде семи лет лишения свободы с полной конфискацией имущества. В то же время суд вынес более мягкий приговор – четыре года заключения с конфискацией всего имущества.

