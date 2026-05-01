Искал 'легких денег': СБУ задержала рецидивиста, который по заказу РФ корректировал удары по Николаеву. Фото

Служба безопасности Украины поймала в Николаевеочередного российского информатора. Завербованный злоумышленник передавал оккупантам координаты украинских войск, по которым враг готовил воздушные удары.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 1 мая. Корректировщиком оказался местный ранее судимый рецидивист, который отбывал наказание за разбой и угон авто.

Что известно

Выяснилось, что в поле зрения российских спецслужб он попал после выхода на свободу, когда искал "быстрые заработки". Фигурант объезжал Николаев, где разыскивал пункты базирования ВСУ и обозначая их геолокации.

В случае выявления потенциальных "целей", он пытался выяснить ориентировочное количество личного состава и боевой техники, особенности местности и т.д., передавая своему куратору.

Силовики СБУ разоблачили и поймали фигуранта после обеспечения безопасности локаций базирования украинских армейцев. Во время обысков у него изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УКУ "Несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ с возможностью их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения". Злоумышленнику грозит 12 лет лишения свободы. Личность и квалификацию действий его российского куратора до сих пор устанавливают.

Напомним, ранее военная контрразведка СБУ поймала в Днепропетровской области еще одного завербованного агента российского Главного разведуправления. Злоумышленник наводил по военнослужащим ВСУ в прифронтовых районах реактивные дроны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Хмельницком контрразведка СБУ предотвратила масштабный теракт, который мог привести к многочисленным жертвам. Силовики задержали агента ФСБ, который готовил подрыв самодельного взрывного устройства в областном центре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!