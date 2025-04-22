Хотел 'освобождения' Харькова: сообщено о подозрении стороннику РФ, оправдывающему агрессию Кремля

58-летнему жителю Харькова сообщено о подозрении в публичном оправдании и признании правомерной вооруженной агрессии России против Украины. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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Об этом сообщает проект "Хочу к своим". Следствие установило, что с декабря 2023 года мужчина активно публиковал комментарии в пророссийских Telegram-каналах.

В частности, он заявлял об ожиданиях капитуляции украинской власти и поддерживал так называемое освобождение Харькова. Также в сообщениях фиксировались оскорбительные высказывания в адрес украинских военных и откровенная поддержка действий российской армии.

Все комментарии были переданы на экспертизу. Лингвистический анализ подтвердил, что они содержат признаки публичного оправдания вооруженной агрессии РФ, что является нарушением статьи 436-2 Уголовного кодекса.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры идет досудебное расследование. Дело ведет управление Службы безопасности Украины в области.

Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности Украины задержали предательницу, устанавливавшую "видеоловушки" с целью корректировки ударов РФ по эшелонам Сил обороны на Черниговщине. Таким образом враг планировал "перерезать" железнодорожную логистику ВСУ в северных регионах Украины.

СБУ задержала в Виннице трех агентов российского ГРУ, которые готовились взорвать авто ВСУ и админздание полиции. Вражескими агентами оказались две безработные жительницы Киевской области, а также местный житель. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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