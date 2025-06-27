Хотел получить секретные разработки ВСУ: в Одессе задержали дельца, который пытался подкупить чиновника оборонного предприятия. Фото

Служба безопасности Украины и Национальная полиция на горячем задержали в Одессе дельца, который пытался за 40 тыс. грн купить информацию о секретных авиационных разработках. Представителю частной компании грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества за взятку инженеру местного завода.

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Об этом 27 июня сообщили пресс-службы СБУ и Национальной полиции Украины. "Контрразведка Службы безопасности предотвратила незаконную продажу новейших технологий оборонно-промышленного комплекса Украины", – говорится в сообщении Службы безопасности.

Так, по результатам комплексных мероприятий в Одессе задержан 37-летний житель Одесской области – представитель частной компании, который предлагал взятку, чтобы получить засекреченную документацию по авиационным разработкам.

По данным следствия, речь идет о закрытых сведениях относительно модернизации бортового оборудования боевых самолетов ВСУ.

Чтобы получить техническую документацию и чертежи, фигурант предложил взятку инженеру местного завода, который выполняет опытно-конструкторские работы по заказу Министерства обороны Украины.

О таком предложении инженер сообщил руководству предприятия, которое и обратилось к правоохранителям.

СБУ задокументировала преступления мужчины и задержала его "на горячем" во время передачи части средств в размере 20 тыс. гривен.

У фигуранта изъяли деньги, мобильные телефоны, документацию и другие вещественные доказательства.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.

Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование, а также выясняются мотивы получения "грифованных" документов в сфере ОПК Украины, устанавливается полный круг причастных.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 июня в СБУ заявили о задержании 16-летнего агента ФСБ, который наводил ракеты России по Силам обороны в Днепре и на Полтавщине. Парень искал легких денег в Telegram, но теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

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