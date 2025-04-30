Госисполнительная служба арестовала счета главреда The Kyiv Independent

Государственный исполнитель наложил арест на счета главного редактора издания The Kyiv Independent в рамках исполнительного производства во исполнение решения суда о взыскании средств в пользу юриста Андрея Портнова.

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Об этом "ЗиБ" сообщила адвокат А. Портнова Карина Никитян .

Она напомнила, что решением Шевченковского районного суда г.Киева по делу №761/45146/23 удовлетворен иск А.Портнова о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации к ООО "Издательский дом "ЛБ", Общественной организации "Стейтвотч", Глеба Каневского, Интернет изданию The Kyiv Independent в лице главного редактора Ольги Руденко, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований по иску – Вера Перун, журналист Интернет-издания "LB.ua", автор публикации. Обязано Интернет издание The Kyiv Independent и ОО "Стейтвотч" опубликовать опровержение распространенной информации.

Кроме того, с ответчиков в общей сложности взыскано в пользу А.Портнова почти 85 тыс. грн. судебных издержек.

Как напомнила К.Никитян, постановлением Киевского АС решение Шевченковского райсуда г.Киева оставлено без изменений, так что оно вступило в законную силу.

Поскольку The Kyiv Independent не уплатило присужденные средства, было инициировано принудительное взыскание, в рамках которого государственный исполнитель Второго Правобережного отдела государственной исполнительной службы в Чечелевском и Новокодатском районах города Днепра Южного межрегионального управления Министерства юстиции наложил арест на счета А.Руденко в пределах суммы вознаграждения частного исполнителя, расходов исполнительного производства, штрафов, что составляет 23549,96 грн.

Ранее А.Портнов выиграл несколько судебных дел против СМИ и общественных организаций. В частности, относительно "Центра противодействия коррупции", "Радио Свобода", "Движения "Честно", Kyiv Independent, "Общественное телевидение", Петра Порошенко, Наталии Седлецкой, телеканала "Прямой" и три иска против Юрия Бутусова.