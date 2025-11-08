Гибель военных во время торжеств на Днепропетровщине: командир подразделения получил подозрение

Командир подразделения беспилотных систем получил подозрение из-за гибели украинских военнослужащих и мирных жителей на Днепропетровщине, в результате российского удара 1 ноября. Тогда, во время торжеств, погибли 12 защитников и 7 гражданских.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора 8 ноября. Прокуратура подала в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Детали дела

По информации следствия, 1 ноября офицер организовал торжественное построение и вручение наград более сотни бойцов на территории Днепропетровской области. В частности, в том месте находились и гражданские.

Несмотря на установленный запрет на скопление личного состава и требование его рассредоточения, после объявления воздушной тревоги командир не принял меры для немедленного прекращения события и рассредоточения военных.

"В это время вооруженные силы РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по местам сосредоточения личного состава. В результате удара погибли 12 военнослужащих и 7 гражданских. Также ранения получили еще 36 военнослужащих", – говорится в сообщении.

Сейчас офицеру объявлено подозрение в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей в условиях военного положения, что привело к тяжелым последствиям (ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

"Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о содержании под стражей без определения залога", – указано в сообщении.

Что предшествовало

1 ноября российские военные осуществили комбинированный ракетно-дроновой удар по нескольким громадам Днепропетровской области. В результате атаки есть погибшие и раненые, среди них – военнослужащие Вооруженных сил Украины.

2 ноября группировка войск "Восток" сообщила о проверке соблюдения требований руководства ВСУ о своевременном оповещении об угрозе и организации размещения личного состава. Правоохранители выясняли все обстоятельства инцидента, в частности выполнение приказов главнокомандующего и Генштаба, направленных на обеспечение безопасности военных и недопущение их скопления на открытой местности.

Как писал OBOZ.UA, вечером, 1 ноября, оккупанты атаковали Самаровский район Днепропетровской области. На месте вспыхнул пожар. В результате обстрела погибли 4 человека, среди них двое детей в возрасте 11 и 14 лет.

Затем под российским огнем оказались Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская и Червоногригорьевская громады. В результате вражеских атак погибла еще одна женщина, другой мужчина получил травмы. Обстрел повредил частные дома, автомобили и инфраструктуру города.

