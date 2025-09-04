ГБР расследует смерть пограничника на Волыни: возле тела нашли оружие

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует гибель военнослужащего Государственной пограничной службы, который нес службу на границе с Польшей. Инцидент произошел в селе Ровное на Волыни.

Именно там 2 сентября около 11:00 обнаружили тело пограничника без признаков жизни. В руке погибшего было штатное оружие. Об этом сообщили на сайте ГБР.

После того, как сообщение об этом поступило на линию "102", следователи ГБР совместно с Национальной полицией выехали на место происшествия и провели первоочередные следственно-розыскные действия.

Они осмотрели место, где обнаружили тело погибшего, опросили свидетелей и изъяли вещи, которые могут служить доказательствами в уголовном производстве. Также назначена судебно-медицинская экспертиза и экспертиза оружия.

Событие предварительно квалифицировали по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Сейчас следователи проверяют все версии, в частности, вероятность самоубийства.

"Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Волынская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона", – сказано в сообщении.

