Франковец получил штраф из-за вызова по поводу кражи кондиционера: как такое могло произойти

В Ивано-Франковске мужчина поплатился за ложный вызов полиции. Он заявил о краже кондиционера, а когда выяснилось, что никакого правонарушения не было, получил штраф.

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Об этом сообщили на официальной странице патрульной полиции Ивано-Франковской области в Telegram. Там рассказали, что на днях на линию 102 поступило сообщение о якобы краже кондиционера на улице Василишина.

На место происшествия прибыли патрульные, которым 46-летний заявитель сообщил о совершении кражи. Однако во время беседы мужчина не смог объяснить обстоятельства происшествия, а впоследствии признался, что никакого правонарушения не было.

Этот вызов полиции обернулся для него административной ответственностью. Патрульные вынесли гражданину постановление по ст. 183 КУоАП (Заведомо ложный вызов специальных служб).

В полиции напомнили, что за заведомо ложный вызов специальных служб законодательством предусмотрен штраф в размере от 850 до 3400 гривен.

"Безосновательные вызовы отвлекают экстренные службы от оказания помощи тем, кто действительно в ней нуждается. Будьте ответственными и звоните по номеру 102 только в случаях реальной необходимости", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители предотвратили масштабный теракт в Ивано-Франковске, который, по данным следствия, готовили по заданию российских спецслужб. Два самодельных взрывных устройства должны были сработать на парковке и возле жилого дома.

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