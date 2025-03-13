Ежемесячно производили наркотиков на 15 млн грн: в Закарпатье разоблачены участники преступной организации. Фото

Правоохранители разоблачили в Закарпатье участников преступной организации. Подозреваемые ежемесячно производили 50 кг наркотических веществ по меньшей мере на 15 млн грн.

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Об этом сообщает Офис генерального прокурора. Отмечается, что всем девяти участникам преступной организации уже поставлено в известность о подозрении.

"Им инкриминировано создание преступной организации и участие в ней, незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, сбыт психотропных веществ, а также незаконное приобретение, хранение прекурсоров с целью их использования для производства психотропных веществ (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 3).

По данным следствия, подозреваемые на территории Закарпатской области наладили деятельность лаборатории по производству психотропных веществ. Они также занимались сбытом "готовой продукции" на территории области через мастер-клады или непосредственно из рук в руки. Расчет производился как наличными, так и переводом на банковские карты.

Среди участников преступной организации были четко распределены роли, часть из них обеспечивала стабильный процесс изготовления и расфасовки готовой "продукции", а другие участники сбывали психотропные вещества.

Правоохранители провели более 70 обысков, изъяли наркотики, психотропы и прекурсоры на 1,5 млн грн по ценам "черного рынка", 16 автомобилей, оружие, взрывчатку, мобильные телефоны, компьютеры.

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу без альтернативы внесению залога.

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к сбыту наркотиков. Он отправлял своим клиентам "товар", пряча его в лампочки. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали злоумышленников, которые, по информации следствия, занимались сбытом наркотиков. У троих мужчин и девушки изъяли 5 кг каннабиса почти на 2 млн грн.

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