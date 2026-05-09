Экс-правоохранителя с Черниговщины, который сотрудничал с российскими оккупантами, задержали за мародерство. Фото

Бывшего правоохранителя, который уже был осужден за сотрудничество с российскими захватчиками, задержали по подозрению в еще одном преступлении во время оккупации села Новая Басань на Черниговщине. Мужчину подозревают в похищении чужого имущества, соединенном с проникновением в помещение.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора. В случае доказательства вины подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

Что известно

По данным стороны обвинения, во время оккупации села Новая Басань на Черниговщине мужчина установил устойчивые дружеские связи с военнослужащими РФ и по предварительному сговору с ними незаконно проник в помещение местного магазина.

Оттуда он похитил продовольственные и промышленные товары, а также украшения из полудрагоценных материалов.

"Во время неотложного обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили похищенные из магазина украшения. Мужчина пытался избежать задержания и скрывался на чердаке дома, где его нашли и задержали", – говорится в материале.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 50 млн грн. Если вина будет доказана, подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

Предварительное подозрение

Ранее этот мужчина был приговорен судом к 15 годам лишения свободы за сотрудничество с оккупантами.

"По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения РФ подозреваемый, который был сотрудником Управления государственной охраны Украины, не явился на службу в условиях военного положения и остался по месту жительства в селе Новая Басань Нежинского района Черниговской области", – говорится в материале.

Ему инкриминировали государственную измену в условиях военного положения и самовольное оставление воинской части или места службы – ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 407 УК Украины. Однако в дальнейшем суд высшей инстанции отменил обвинительный приговор и оправдал его.

