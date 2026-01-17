Двигался навстречу поезду: в Винницкой области на железной дороге погиб мужчина. Фото

В Винницкой области на железной дороге произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате наезда поезда погиб 71-летний мужчина.

По этому факту начато уголовное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Винницкой области.

Обстоятельства инцидента

По информации правоохранителей, утром 16 января в городе Жмеринка на главном железнодорожном пути произошел трагический случай. Предварительно установлено, что электропоезд с сообщением "Киев – Каменец-Подольский" совершил наезд на находившегося на пути человека и двигался навстречу поезду.

В результате полученных травм 71-летний житель Киевской области погиб на месте происшествия. По этому факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

