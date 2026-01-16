На Киевщине произошло тройное ДТП: одна из машин вылетела в кювет, есть пострадавший. Фото

В Бориспольском районе Киевской области произошло ДТП с участием трех легковушек. В результате столкновения одна из машин улетела в кювет, есть пострадавший.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях на автодороге сообщением Борисполь – Днепр, вблизи села Девички, произошло ДТП с участием трех авто.

Предварительно установлено, что 59-летняя водитель BMW, двигаясь по скользкому и заснеженному участку дороги, на скорости потеряла управление и выехала на полосу встречного движения. Там машина женщины столкнулась с автомобилем Volkswagen Passat, под управлением 30-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении.

После чего BMW столкнулся с Volkswagen Polo, за рулем которого находился 38-летний мужчина, который ехал во встречном направлении.

"В результате ДТП водитель Volkswagen Passat получил телесные повреждения и его доставили в больницу", – добавили в пресс-службе.

По факту аварии с пострадавшим начато досудебное расследование (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

