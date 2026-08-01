"Доказательство, что мы все делаем правильно": командир "Хартии" прокомментировал покушение на себя

Командир 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартия" Игорь "Корнет" Оболенский 31 июля пережил попытку покушения на себя. После этого он отметил, что этот террор – свидетельство правильности действий защитников Украины, которые эффективно уничтожают российских оккупантов на поле боя.

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Об этом Оболенский написал в Facebook. Он подчеркнул, что террор является одним из средств ведения войны со стороны россиян и признаком того, что они не достигают политической цели военными методами.

"Сегодняшнее покушение является доказательством того, что мы все делаем правильно и эффективно уничтожаем врага на поле боя... Покушение – это признак страха врага. И наше возмездие заставит его бояться еще больше", – заявил военный.

Командир поблагодарил за поддержку президента Владимира Зеленского и народ Украины.

"Спасибо всем за внимание и заботу, которые я получил от вас и которые убеждают меня в том, что наша работа важна для украинцев", – написал он.

Как писал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попытке покушения на командира подразделения "Хартия" Игоря Оболенского. По его словам, нападавший и его сообщник уже задержаны.

Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно ответит на эту попытку удара как по государству, так и по украинскому военному командиру.

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