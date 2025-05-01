Дело об убийстве Фарион: заседание снова перенесли из-за адвокатов

1 мая Шевченковский районный суд Львова вынужденно перенес заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Причиной стало то, что оба адвоката подозреваемого Вячеслава Зинченко сообщили, что не могут явиться на заседание.

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Один из правозащитников Игорь Сулима не пришел еще на предыдущее заседание (29 апреля). В этот раз (1 мая) отсутствовал и Юрий Немировский, передает "Громадське".

Сулима игнорировал заседание "по семейным обстоятельствам". Его коллега Немировский заявлял, что адвокат не сможет присутствовать как минимум до середины мая.

На заседании в четверг судья зачитал оправдание Немировского: тот заявил "о невозможности прибыть на заседание и просьбе отложить суд на другую дату". Причиной адвокат назвал свое пребывание за границей.

В рассмотрении объявили перерыв до 14 мая (в настоящее время суд рассматривает 16 из 35 томов дела). Кроме того, как только судья объявил о переносе рассмотрения, поступило сообщение о "заминировании" пяти судов во Львове, в том числе и Шевченковского.

Кадры, снятые в зале суда 1 мая:

Два предыдущих заседания также переносили: Зинченко сетовал на плохое самочувствие. Сначала он говорил о пищевом отравлении, а в следующий раз о простуде.

Тогда судья направил запрос в СИЗО о состоянии здоровья подозреваемого. В СИЗО ответили, что Зинченко за помощью не обращался, состояние его здоровья удовлетворительно и ему рекомендовали вести здоровый образ жизни.

Можно предположить, что сторона защиты затягивает рассмотрение дела.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 2 апреля во время слушаний по делу убийства Фарион Шевченковский суд Львова – по запросу защитника подозреваемого – рассмотрел показания тайного свидетеля. Речь идет о человеке, предоставившем правоохранителям фото подозреваемого. Этим снимком полицейские воспользовались для поисках преступника.

– Вячеслав Зинченко был задержан в Днепре по месту жительства в июле прошлого года, и с тех пор он находится под стражей. Ирина Фарион была убита 19 июля 2024-го.

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