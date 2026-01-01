Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 1 января сообщила, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меры пресечения нардепам, подозреваемым в получении взяток за голоса в Верховной Раде. ВАКС решил применить к этим политикам залог, сумма которого варьируется от 16 до 40 миллионов гривен.

Видео дня

Об этом САП сообщила в Telegram. Суды по избранию меры пресечения проходили в закрытом режиме.

Подозрения по делу о взяточничестве за поддержку или отклонение конкретных законопроектов в парламенте получили депутаты от фракции "Слуга народа": Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский и Ольга Савченко. Также подозрение получил нардеп Михаил Лаба.

Действия народных избранников квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц).

Какие меры пресечения избрали нардепам

Юрию Киселю и Игорю Негулевскому суд назначил меру пресечения в виде залога 40 и 30 миллионов гривен. Евгению Пивоварову и Михаилу Лабе присудили залог в размере 20 млн грн.

Ольге Савченко суд назначил 16,6 млн грн залога.

Также подозреваемые нардепы должны носить электронные браслеты и сдать все свои паспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, в Верховной Раде Украины разоблачили организованную преступную группу, участников которой подозревают в обеспечении нужных результатов голосования за деньги. По версии следствия, народные депутаты получали неправомерную выгоду за поддержку конкретных решений во время голосований.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!